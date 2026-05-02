Special days en Ortodoncia invisible de Quirónsalud Dental

La ortodoncia invisible se ha convertido en una de las opciones preferidas por quienes buscan una solución efectiva y estética para mejorar su sonrisa. “Cada vez más personas buscan tratamientos que se adapten a su rutina personal y profesional y la ortodoncia invisible permite mejorar la salud y la estética dental aportando comodidad y confianza desde el primer día”. Gracias a alineadores prácticamente imperceptibles y personalizados para cada paciente, es posible corregir la posición dental de manera progresiva, cómoda y sin interferir en la vida diaria.

Special days en Quirónsalud Dental

Desde hace años, Quirónsalud Dental aplica este tratamiento con equipos especializados y los alineadores de Invisalign©. Con motivo de la celebración de los “Special days” todos los pacientes que soliciten cita para iniciar el tratamiento de Ortodoncia invisible (valoración y presupuesto) antes del 19 de mayo, obtendrán un 25% de descuento.

A continuación, durante los días 19 y 20 de mayo los pacientes iniciaran el tratamiento y posteriormente podrán continuarlo en cualquiera de los centros de Quirónsalud Dental: en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas, en Quirónsalud Dental Palmacentro, en Inca o en Manacor.

El tratamiento más avanzado de ortodoncia invisible solicitando cita antes del 19 de mayo en Quirónsalud dental

¿En qué consiste el tratamiento de ortodoncia Invisible?

El tratamiento con ortodoncia invisible utiliza férulas plásticas cómodas y transparentes, que pueden quitarse para facilitar la higiene y hacer más cómoda la hora de las comidas.

Cada una de las férulas alineadoras se diseña específicamente para cada paciente, al que previamente se le realiza un estudio.

Estas ejercen una presión sobre el diente para moverlo según lo planificado inicialmente por el especialista.

Aproximadamente, cada dos semanas se cambian las fundas para adaptarlas a las necesidades de cada etapa del proceso.

Ortodoncistas acreditados y especialistas con amplia experiencia en técnicas de Ortodoncia invisible supervisan el tratamiento y aplican la solución más adecuada para conseguir una corrección funcional de la dentadura y un resultado estético perfecto

En conjunto es una solución discreta mediante alineadores transparentes para corregir la posición de los dientes que cuenta com importantes ventajas para la higiene bucodental, la estética y la comodidad del paciente.

Durante todo el tiempo que dura el tratamiento el paciente está siempre supervisado por ortodoncistas acreditados y especialistas con amplia experiencia de Quirónsalud Dental que consiguen una corrección funcional de la dentadura y un excelente resultado estético.