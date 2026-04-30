Sanitas Palma refuerza su apuesta por una pediatría cercana desde el primer día

En los primeros meses de vida —y durante toda la infancia— hay decisiones que pesan más de lo que parece. La alimentación, el sueño, las primeras revisiones médicas o incluso las dudas más cotidianas acaban formando parte de un mismo proceso: el de construir una base sólida para la salud futura.

En este contexto, el acompañamiento pediátrico deja de ser algo puntual para convertirse en una pieza clave. El Centro Médico Sanitas Palma, ubicado en la Avenida del Gran i General Consell, 6 Palma, se ha ido consolidando precisamente en esa línea: una atención continuada, cercana y adaptada a cada familia.

El Dr. Jorge Muñoz, especialista en pediatría del centro, insiste en la importancia de ese seguimiento desde el inicio: “Los primeros meses son fundamentales para establecer una base sólida en la salud del niño. No solo controlamos su crecimiento, sino que también acompañamos a las familias en aspectos como la alimentación, el sueño o la adaptación a esta nueva etapa”.

Un seguimiento que va más allá de la consulta

Porque la infancia no es una fase uniforme. Es un periodo de cambios constantes, a veces rápidos, en el que el desarrollo físico, la maduración del sistema inmunológico o el propio aprendizaje avanzan casi a la par. De ahí la necesidad de un control regular y flexible, que permita detectar a tiempo cualquier posible alteración.

En este sentido, el equipo de pediatría del centro trabaja con revisiones periódicas que no se limitan a medir y pesar. La consulta se plantea como un espacio donde también se resuelven dudas, muchas veces pequeñas —una fiebre, un cambio en el apetito, una inquietud sobre el comportamiento— pero que para los padres pueden generar incertidumbre.

Esa dimensión más humana es, de hecho, uno de los aspectos más valorados. La relación entre pediatra, niño y familia no se construye en una sola visita, sino a lo largo del tiempo. “Es importante que tanto los padres como los niños se sientan cómodos en consulta. Generar confianza permite detectar mejor cualquier problema y facilita que las familias sigan las recomendaciones médicas con tranquilidad”, apunta el Dr. Muñoz.

Prevención y educación sanitaria como pilares

Su trayectoria, centrada en el seguimiento infantil, combina la parte clínica con un enfoque muy claro en prevención y educación sanitaria. Porque, más allá del diagnóstico, hay una labor menos visible pero igual de relevante: enseñar a las familias a interpretar señales, entender procesos y tomar decisiones con criterio.

De hecho, la prevención es uno de los pilares del servicio. Las revisiones periódicas permiten no solo controlar el desarrollo del niño, sino también establecer pautas sobre hábitos saludables. El calendario de vacunación, en este sentido, ocupa un lugar central, y contar con orientación profesional resulta clave para seguirlo con seguridad.

“El objetivo no es solo tratar enfermedades, sino anticiparnos a ellas. La prevención y la educación sanitaria son herramientas fundamentales para que los niños crezcan sanos”, resume el especialista.

Cuando la información también genera dudas

En paralelo, hay otro factor que ha ganado peso en los últimos años: la sobreinformación. Muchas familias llegan a consulta con referencias encontradas o dudas generadas a partir de lo que han leído en internet. Aquí, el papel del pediatra también pasa por filtrar y contextualizar la información, ofreciendo criterios fiables.

A eso se suma una realidad muy concreta: la conciliación. El ritmo de vida actual hace que la accesibilidad sea casi tan importante como la propia atención médica. En el Centro Médico Sanitas Palma, la organización de horarios y la facilidad para gestionar visitas buscan precisamente encajar en ese día a día, algo que termina influyendo en la continuidad del seguimiento.

Un entorno pensado también para los niños

El entorno tampoco es un detalle menor. Espacios pensados para niños, más amables y menos clínicos, ayudan a rebajar la tensión que muchas veces acompaña a las visitas médicas. Cuando el niño se siente cómodo, la consulta cambia: fluye mejor, hay menos resistencia y la experiencia, en general, es más natural.

Las familias que acuden al centro destacan, sobre todo, esa sensación de cercanía constante. Saber a quién acudir, tener una referencia clara y sentirse escuchado marca la diferencia en una etapa en la que todo es nuevo.

La actividad del Dr. Jorge Muñoz abarca desde el seguimiento del recién nacido hasta el control del crecimiento y desarrollo en las distintas fases de la infancia, incluyendo el asesoramiento a padres en esos primeros meses en los que casi todo genera preguntas.

El Centro Médico Sanitas Palma plantea un modelo en el que la pediatría no se limita a intervenir cuando hay un problema, sino que acompaña de forma continua, con la cercanía como parte esencial del cuidado.