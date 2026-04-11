Un tratamiento innovador para el Alzheimer en IMAR

El Alzheimer no puede curarse, pero hay formas de estabilizarlo y mejorar la calidad de vida. Este es precisamente uno de los principales ámbitos de actuación del Instituto de Medicina Avanzada y Rehabilitación IMAR, en Palma. Para tratar dicha enfermedad y otras demencias, especialmente entre pacientes con cuadros leves y moderados, el centro apuesta por las terapias individualizadas y por la tecnología avanzada. En este sentido, es el único en Balears que utiliza Neurolith, un dispositivo con marcado CE, desarrollado en Suiza y autorizado en Europa desde 2019, que se basa en la estimulación transcraneal por pulsos, TPS. El método consiste en dirigir ondas de choque a través del cráneo para estimular la actividad neuronal en regiones concretas del cerebro, generando impulsos cortos que favorecen la circulación sanguínea y la regeneración de células y tejidos. Esto puede mejorar la memoria, la orientación, el lenguaje y otras capacidades cognitivas, además de paliar la ansiedad o los estados depresivos.

Neurolith no forma parte de la cartera de la sanidad pública en Balears, pero IMAR trabaja con este dispositivo desde hace dos años y medio, ofreciendo un tratamiento seguro, indoloro y estandarizado. A partir de una resonancia magnética cerebral, se elabora un modelo tridimensional para planificar la intervención, que consta de sesiones de entre 30 y 40 minutos. Durante las dos primeras semanas se desarrolla una fase intensiva de seis sesiones, un período en el que varios pacientes ya perciben mejorías; después, la terapia continúa durante un año con una sesión mensual; y una vez completado ese periodo, el ciclo puede reiniciarse. Como complemento, IMAR realiza evaluaciones neuropsicológicas:una antes de la primera sesión de Neurolith, y dos a lo largo del año para seguir la evolución de la terapia y adaptarla a cada paciente.

En muchos casos, son los familiares quienes dan el primer paso para iniciar este tratamiento, que está generando cada vez más interés internacional.

Además del tratamiento del Alzheimer, IMAR ofrece servicios de neurocirugía, neuropsicología, fisioterapia, osteopatía, medicina del sueño, radiología intervencionista, fisioterapia del suelo pélvico, asesoramiento nutricional y medicina estética. La colaboración entre especialidades permite ofrecer una atención integral bajo un mismo techo, porque para IMARes importante la persona en su conjunto. A la competencia médica se suman un trato cercano, una atención en varios idiomas y un entorno de confianza. El objetivo es atender de forma individual las necesidades de cada paciente y contribuir a mejorar de manera sostenida su calidad de vida, un enfoque especialmente importante en personas con Alzheimer.