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Excelentes resultados en implantología y dientes fijos desde el primer día con «All-on-4©»

Implantólogos con amplia experiencia acreditada supervisan cada tratamiento y seleccionan la solución más adecuada para garantizar una corrección funcional óptima y un resultado estético excelente

Dr. Ignacio Ginebreda, especialista en implantología de Quirónsalud Dental

Dr. Ignacio Ginebreda, especialista en implantología de Quirónsalud Dental / Quirón

Redacción

Palma

En Quirónsalud Dental, el tratamiento de referencia para pacientes con poco hueso a los que no es posible ponerle implantes, acumula más de mil casos de éxito. Los pacientes evitan tiempos de espera sin dientes y acortan el periodo de tratamiento.

Se trata de una técnica avanzada que permite colocar una prótesis fija desde el mismo día de la intervención. Mediante la inserción de cuatro implantes -dos centrales y dos inclinados en los extremos-, anclados y cargados en una única sesión, el paciente recupera rápidamente su funcionalidad y calidad de vida. El tratamiento se realiza en Quirónsalud Dental Palmaplanas con sedación consciente y en un entorno hospitalario seguro.

Ventajas del tratamiento “All -on- 4”

  • Desde el primer día el paciente disfruta de dientes fijos.
  • Menor tiempo de tratamiento hasta la implantación de la prótesis final.
  • Se evitan los injertos óseos dentales.
  • Prótesis fija, que no requiere poner y quitar todos los días.

Un referente internacional en “All -on- 4” en Quirónsalud Dental

El doctor Ignacio Ginebreda cuenta con una extensa trayectoria dedicada exclusivamente a la implantología oral. Licenciado en Odontología en la UIC y diplomado en Cirugía Oral por la Universidad de Gotemburgo, el doctor Ginebreda ha ampliado su formación con un postgrado en Implantología y Cirugía Oral en UCLA (Los Ángeles) y un programa de formación avanzada en la Loma Linda (California). Siendo además premio a la mejor comunicación oral de la Academia Americana de Implantes Dentales en 2013.

Como especialista domina y ejecuta de forma rutinaria técnicas quirúrgicas avanzadas como los implantes inmediatos, implantes inclinados, carga inmediata, concepto All-on-Four®, implantes zigomáticos, cirugía guiada o regeneración ósea guiada.

Más información: quironsalud.com/dental/

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