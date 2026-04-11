Excelentes resultados en implantología y dientes fijos desde el primer día con «All-on-4©»

En Quirónsalud Dental, el tratamiento de referencia para pacientes con poco hueso a los que no es posible ponerle implantes, acumula más de mil casos de éxito. Los pacientes evitan tiempos de espera sin dientes y acortan el periodo de tratamiento.

Se trata de una técnica avanzada que permite colocar una prótesis fija desde el mismo día de la intervención. Mediante la inserción de cuatro implantes -dos centrales y dos inclinados en los extremos-, anclados y cargados en una única sesión, el paciente recupera rápidamente su funcionalidad y calidad de vida. El tratamiento se realiza en Quirónsalud Dental Palmaplanas con sedación consciente y en un entorno hospitalario seguro.

Ventajas del tratamiento “All -on- 4”

Desde el primer día el paciente disfruta de dientes fijos.

Menor tiempo de tratamiento hasta la implantación de la prótesis final.

Se evitan los injertos óseos dentales.

Prótesis fija, que no requiere poner y quitar todos los días.

Un referente internacional en “All -on- 4” en Quirónsalud Dental

El doctor Ignacio Ginebreda cuenta con una extensa trayectoria dedicada exclusivamente a la implantología oral. Licenciado en Odontología en la UIC y diplomado en Cirugía Oral por la Universidad de Gotemburgo, el doctor Ginebreda ha ampliado su formación con un postgrado en Implantología y Cirugía Oral en UCLA (Los Ángeles) y un programa de formación avanzada en la Loma Linda (California). Siendo además premio a la mejor comunicación oral de la Academia Americana de Implantes Dentales en 2013.

Como especialista domina y ejecuta de forma rutinaria técnicas quirúrgicas avanzadas como los implantes inmediatos, implantes inclinados, carga inmediata, concepto All-on-Four®, implantes zigomáticos, cirugía guiada o regeneración ósea guiada.

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