Vacunas caducadas: qué ha pasado y por qué no hay motivo para el alarmismo

En los últimos días se ha conocido que en el País Vasco más de 200 bebés han sido vacunados con dosis que habían superado su fecha de caducidad. Estoy hablando de la vacuna hexavalente, Difteria, Tetanos, Tosferina, Hemophilus Influenza, Polio y Hepatitis B. La noticia, lógicamente, ha generado preocupación entre muchas familias y ha ocupado titulares que, inevitablemente, despiertan miedo cuando se asocian las palabras «bebés» y «error sanitario». Sin embargo, me gustaría explicar con claridad qué implica realmente este hecho y cuáles son sus consecuencias reales, siempre desde un punto de vista tranquilizador.

La fecha de caducidad de una vacuna indica el periodo durante el cual el laboratorio garantiza que el producto mantiene intacta su eficacia si se ha conservado en las condiciones adecuadas. Una vez superada esa fecha, la vacuna no se convierte en peligrosa ni en tóxica, ni provoca efectos adversos distintos a los habituales. El principal problema es otro: puede haber perdido parte de su capacidad para estimular correctamente el sistema inmunitario.

Dicho de forma sencilla, el riesgo no es «haber recibido algo malo», sino no haber quedado suficientemente protegido frente a la enfermedad para la que se vacuna. Por este motivo, cuando se detecta una situación como esta, los protocolos sanitarios son claros: revisar cada caso y, en la mayoría de situaciones, repetir la dosis para asegurar una inmunización eficaz. ¿Cuándo se revacuna, hay que esperar? No es necesario, tan pronto se sepa se puede administrar, no es necesario esperar algunas semanas.

Es importante subrayar que la administración de una vacuna caducada no supone un peligro añadido para la salud del bebé. La experiencia clínica y la evidencia científica disponibles respaldan este mensaje de tranquilidad. Los niños afectados no presentan un mayor riesgo de reacciones adversas ni de complicaciones, y el seguimiento por parte de los profesionales sanitarios es suficiente para resolver la situación.

Los sistemas de salud cuentan con numerosos controles para evitar este tipo de errores, pero cuando ocurren es imprescindible actuar con transparencia, informar a las familias y analizar qué ha fallado para reforzar los mecanismos de seguridad. La confianza de la población no se protege ocultando los errores, sino explicándolos con honestidad y corrigiéndolos con el rigor merecido.

Este episodio no debe servir para cuestionar el valor de las vacunas, que siguen siendo una de las herramientas más seguras y eficaces de la medicina moderna y responsables de haber salvado millones de vidas. Al contrario, debe recordarnos la importancia de la responsabilidad, la vigilancia y una comunicación clara con la ciudadanía.

En un contexto de incertidumbre y desinformación, el mensaje clave para las familias es de calma: la situación está controlada, tiene solución y no compromete la salud de los niños. Informar bien también es cuidar.

