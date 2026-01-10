Hospital Quirónsalud Palmaplanas y Clínica Rotger, mejores hospitales privados de Baleares según el índice de Excelencia Hospitalaria

Los hospitales privados mejor valorados de Baleares. / Quirón

Clínica Rotger y Hospital Quirónsaud Palmaplanas mantienen su apuesta por la atracción de talento profesional, la tecnología, la incorporación de nuevas técnicas, el impulso a las jornadas científicas, el compromiso social y su marcada orientación al paciente para ofrecer la mejor calidad asistencial.

Así lo refleja un año más el índice de Excelencia Hospitalaria elaborado por el Instituto Coordenadas que sitúa a Clínica Rotger y Hospital Quirósnalud Palmaplanas como los mejores hospitales privados de Baleares.

En 2025 la Unidad de Cirugía Robótica de Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas ha superado las 200 cirugías robóticas con el equipo ubicado en el área quirúrgica de Clínica Rotger. El robot mejora la visión del campo quirúrgico, proporcionando imágenes 3D en alta definición y además supera la precisión y la capacidad de rotación de la muñeca humana. Estas ventajas permiten acceder a zonas de la anatomía que de otra forma resultarían imposibles.

El robot mejora la visión del campo quirúrgico, proporcionando imágenes 3D en alta definición. / Quirón

Se cumplen 3 años de un modelo quirúrgico robótico avanzado basado en la combinación de cirujanos expertos y tecnología de última generación en un entorno clínico equipado con las máximas garantías de seguridad, Unidad de Cuidados Intensivos y Comités de Multidisciplinares

Se cumplen 3 años de un modelo quirúrgico robótico avanzado basado en la combinación de cirujanos expertos y tecnología de última generación en un entorno clínico equipado con las máximas garantías de seguridad, Unidad de Cuidados Intensivos y Comités de Multidisciplinares.

El 40% de las cirugías las ha realizado el equipo de Urología que gracias al robot logra en el caso de la intervención del cáncer de próstata minimizar la agresión a las estructuras sanas facilitando la mejor recuperación de la continencia urinaria, la mayor preservación de la función eréctil y además un buen balance de resultados oncológicos sólidos.

Gracias al robot logra en el caso de la intervención del cáncer de próstata minimizar la agresión a las estructuras sanas facilitando la mejor recuperación de la continencia urinaria, la mayor preservación de la función eréctil

El éxito de las intervenciones de Urología robótica como de otras especialidades como Cirugía General Digestiva, Ginecología y Otorrinolaringología requiere de la implicación de una gran cantidad de profesionales: equipos de cirujanos ayudantes, anestesiólogos y personal de enfermería, todos ellos formados para estas cirugías. Además, es importante una estructura sanitaria avanzada como la de Clínica Rotger que, entre otros servicios, dispone de unidades de cuidados intensivos (UCI y REA), equipo de radiología intervencionista, servicios quirúrgicos especializados y comités multidisciplinares, para garantizar un abordaje integral de cada paciente.

Incorporación de equipos PET-TC, Litotricia y Resonancia Magnética

El compromiso con la renovación y actualización tecnológica se mantiene de forma constante en 2025, el servicio de medicina nuclear de Clínica Rotger ha adquirido el equipo más avanzado para el diagnóstico de patología oncológica y enfermedades neurodegenerativas, así como, inflamatorias o infecciosas. Un PET-TC digital que mejora en un 26,5% la detectabilidad de tumores inferiores a 10 mm. Microlesiones que podrían pasar desapercibidas y que al detectarse permiten anticipar el diagnóstico y aumentar las posibilidades de curación.

Otro avance en la capacidad diagnóstica es la actualización de la Resonancia Magnética. SIGNA™ Víctor en el Hospital Quirónsalud Palmaplans. Un equipo que como todos los incorporados recientemente aprovecha la IA de aprendizaje profundo para optimizar la calidad de las imágenes con un menor tiempo de exploración.

Incorporación de tecnología avanzada en Medicina Nuclear con un nuevo PET-TC digital, y un nuevo equipo de Litotricia para el tratamiento de la Litiasis Renal

Por su parte Clínica Rotger se ha dotado de un nuevo equipo avanzado de Ondas de Choque (LEOC) que ofrece las mejores condiciones de efectividad y seguridad para el tratamiento de la Litiasis Renal.

Nuevas técnicas

Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas también han implementado en 2025 nuevas técnicas para mejorar el abordaje de diferentes patologías.

Cirugía vNOTES

Un abordaje quirúrgico mínimamente invasivo que permite acceder a los órganos ginecológicos a través de la vía vaginal, evitando atravesar capas de piel, grasa y músculo. Una nueva vía de acceso que se traduce en una cirugía mucho menos traumática para la paciente.

Según explica el doctor Rubén Baltà: “Tratar un caso de cáncer de endometrio mediante cirugía vNOTES demuestra que este abordaje, no sólo es una opción para afecciones benignas, sino que también puede ofrecer una alternativa mínimamente invasiva en casos oncológicos. Al realizar el estudio del ganglio centinela de forma bilateral y completar la cirugía, este equipo ha demostrado que la vNOTES puede ofrecer un abordaje completo y eficaz para el cáncer de endometrio, con una recuperación más rápida y una menor morbilidad para la paciente”.

Nuevas técnicas para el diagnóstico y mejor alternativa de tratamiento del cáncer de mama

Hospital Quirónsalud Palmaplanas ha implementado la mamografía con contraste que ofrece una sensibilidad diagnóstica cercana al 100% y los nuevos abordajes de la patología mamaria sin cirugía:

La escisión percutánea de nódulos mamarios en la sala de ecografía: es una técnica que en un único procedimiento ambulatorio permite resecar en su totalidad un nódulo mamario.

La termoablación y la crioablación que permiten la destrucción de tumores con una aguja, con calor y frío respectivamente, también en un único procedimiento.

Un salto molecular en la lucha contra la neumonía

La aplicación en el Laboratorio de Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas de técnicas avanzadas y pioneras de Biología Molecular permite identificar en pocas horas los patógenos que provocan la neumonía y si porta genes asociados a resistencias. Así se puede administrar o ajustar precozmente el antibiótico, desescalar el tratamiento y mejorar el pronóstico de los pacientes ingresados en las UCI. El doctor Francisco Aliaga ve en esta técnica: “Un claro ejemplo de, cómo la investigación se traduce en mejor práctica clínica y salud pública”.

En conjunto la incorporación de tecnología avanzada, la atracción de los profesionales más destacados y los mejores entornos para que desarrollen sus técnicas pioneras sitúa a los hospitales de Quirónsalud en Baleares como referentes de una práctica médica y asistencial orientada siempre a ofrecer la mejor atención al paciente.