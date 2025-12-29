La Unidad de Cirugía Robótica de Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas supera las 200 cirugías asistidas por robot

Gracias a una mejor visión tridimensional y mayor precisión en los movimientos de los brazos robóticos se mejora de forma significativa la seguridad del paciente durante todo el procedimiento y en consecuencia, también, los resultados de la Unidad de cirugía robótica de Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas.

La Unidad de Cirugía Robótica de Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas destaca como el primer programa de Cirugía robótica privado iniciado en Baleares. Recientemente ha alcanzado las 200 cirugías, gracias al trabajo de un experto equipo multidisciplinar, siempre en continua formación, que renueva e incorpora talento médico y que prioriza siempre el compromiso con la calidad asistencial en un entorno sanitario de excelencia que acredita muy buenos resultados en procesos de alta complejidad

La plataforma robótica es la única en la sanidad privada de Mallorca. Está ubicada en el Área quirúrgica de la Clínica Rotger y funciona asistida por un amplio equipo multidisciplinar en el seno de un centro sanitario con una dotación asistencial avanzada, preparado para el manejo de patología compleja con unidades de críticos (UCI), radiología intervencionista y comités multidisciplinares. Así, Clínica Rotger se configura como un centro avanzado en intervenciones asistidas por robot que ofrece una atención integral y las mayores garantías de seguridad.

El modelo de cirugía asistida por robot amplifica las capacidades humanas, especialmente en términos de precisión, control y acceso a zonas anatómicas complejas, favoreciendo el perfeccionamiento de técnicas ya existentes e incorporando abordajes quirúrgicos novedosos y pioneros, desarrollados por cirujanos expertos capaces de extraer las mejores prestaciones de un equipo tecnológico de vanguardia

Un proyecto de 3 años que integra a especialistas con más de 10 años de experiencia

La Unidad de Cirugía Robótica de Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas lleva tres años ofreciendo esta opción terapéutica desde la sanidad privada a los pacientes de Baleares. Durante este tiempo se han alcanzado hitos relevantes en la implantación de nuevas técnicas y en la introducción de abordajes pioneros en Mallorca.

Hitos destacados Dr. Antonio de Lacy: primera cirugía robótica en la sanidad privada de Baleares.

Dr. José María Muñoz y Dr. José Manuel Olea: primera cirugía robótica de cáncer de colon en sanidad privada de Mallorca, primer TAMIS robótico y primer bypass robótico.

Dr. José Miguel Morón, especialista de Cirugía General Digestiva: primera hepatectomía robótica y primera pancreatectomía robótica en la sanidad privada de Mallorca.

Incorporación del Dr. Manuel Medina, jefe de servicio de Cirugía General Digestiva que ya ha realizado las primeras cirugías robóticas en la Clínica.

Dra. Marta de la Cruz y Dr. Juan Pablo Burgués: primeras prostatectomías radicales robóticas en sanidad privada de Baleares

Dr. Enrique Pieras: primer abordaje de nefrectomía parcial robótica en la sanidad privada de Mallorca.

Dra. Anna Torrent: primeras cirugías robóticas para tratamiento de cáncer ginecológico y primera intervención robótica de endometriosis profunda en Baleares.

Equipo de Otorrinolaringología, liderado por el Dr. Guillermo Til: especialización en cirugía oncológica transoral asistida por robot.

En definitiva, se trata de un equipo multidisciplinar altamente especializado que incorpora de forma continuada a los mejores profesionales y optimiza de manera progresiva el uso de la tecnología robótica. Con más de 200 intervenciones realizadas, la Unidad de Cirugía Robótica de la Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas consolida la apuesta de la familia Rotger por incorporar los equipos más avanzados y ofrecer a los pacientes las alternativas quirúrgicas más seguras y de máxima calidad.

La cirugía asistida por robot permite perseguir un modelo de cirugía de excelencia, con abordajes seguros en las técnicas de alta complejidad más avanzadas y excelentes resultados para el paciente Doctora Marta de la Cruz

La doctora De la Cruz es Jefa de la Unidad de Cirugía Robótica de Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas suma 13 años de experiencia en Cirugía Urólogica Robótica y 8 años en la gestión de proyectos quirúrgicos. Transcurridos 3 años de la puesta en marcha, valora la evolución del proyecto de implantación de la Cirugía Robótica basado en la eficacia y superioridad tecnológica, en la coordinación multidisciplinar, la experiencia de los especialistas y el compromiso del equipo humano para ofrecer cirugía de excelencia al paciente.

Doctora De la Cruz, ¿Qué importancia tiene haber alcanzado las 200 cirugías robóticas en Clínica Rotger?

El objetivo nunca ha sido hacer más cirugías, sino hacerlas bien. Priorizando siempre la calidad asistencial, la seguridad del paciente y los buenos resultados. Haber superado ya las 200 cirugías robóticas realizadas no es solo una cifra, sino el reflejo de una forma de trabajar bien definida. Este proyecto se diseñó cuidadosamente desde el inicio para construir una Unidad sólida y coordinada, en la que cada paso se diera con seguridad y criterio clínico. Pienso que esta es la mejor manera de agradecer la apuesta de la familia Rotger que con su generosidad, facilitó en su día la puesta en marcha de este proyecto.

¿Cuál es el motivo que les llevó a incorporar esta plataforma robótica al Área Quirúrgica de Clínica Rotger?

Es un proyecto con una misión clara desde el principio: mejorar de forma estructurada y progresiva la calidad asistencial en procesos de alta complejidad, garantizando en todo momento la seguridad del paciente. Y al mismo tiempo, ofrecer a los pacientes de Baleares el acceso a la cirugía robótica como una opción de excelencia, evitando que tuvieran que desplazarse a centros de fuera de las islas para recibir algunos de los mejores tratamientos quirúrgicos actualmente disponibles.

Sabemos que la tecnología ofrece cada vez más alternativas, pero ¿Cuáles son las especialidades en las que el equipo robótico mejora específicamente la seguridad y los resultados de la cirugía?

La Unidad de Cirugía Robótica de Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas ofrece técnicas de cirugía asistida por robot en cuatro especialidades. Cirugía General Digestiva, Otorrinolaringología, Ginecología y Urología. En estos momentos, estamos trabajando para incorporar en breve las Cirugías Torácicas. De forma genérica, podemos decir que la tecnología que ofrece el robot mejora por una parte la visión del campo quirúrgico proporcionando imágenes 3D en alta definición. Por otro lado, la precisión de los brazos robóticos y la capacidad de rotación no limitada y los 7 grados de libertad de movimiento, confiere una movilidad superior a la muñeca humana. Esto le permite acceder a zonas de la anatomía que de otra forma resultarían imposibles. Además, toda la intervención se realiza por vía laparoscópica mínimamente invasiva. Así, reducimos riesgos como el sangrado, o las infecciones logrando a su vez disminuir las estancias hospitalarias.

Las primeras 200 intervenciones asistidas por robot realizadas en Clínica Rotger consolidan la línea de calidad asistencial marcada por el primer programa de cirugía robótica privado de Mallorca Doctora Marta de la Cruz

Y concretamente. ¿Cuáles son las patologías más destacadas que se pueden intervenir?

Yo soy especialista en Urología y es en el caso de la Cirugía del cáncer de Próstata donde encontramos mayor evidencia científica que demuestra la superioridad de la cirugía asistida por robot. Precisamente por la mejor visión y la precisión de los brazos y las pinzas robóticas, logramos minimizar la agresión a las estructuras sanas facilitando la mejor recuperación de la continencia urinaria, la mayor preservación de la función eréctil y además un buen balance de resultados oncológicos sólidos.

Además, durante estos años, en la Unidad se han realizado cirugías pioneras en ginecología como la primera intervención robótica de endometriosis profunda y en cirugía general digestiva se ha realizado, el primer bypass gástrico robótico, la primera hernia de hiato robótica, el primer abordaje robótico de la acalasia y el primer TAMIS robótico en las islas.

¿Qué especialistas pueden realizar estas intervenciones asistidas por robot?

Para poder intervenir con el robot primero se requiere acreditar una trayectoria y experiencia contrastadas en cirugía laparoscópica, así como una experiencia y formación específica en consola quirúrgica, que habilite al cirujano para el uso seguro de este sofisticado equipo. En paralelo, es importante destacar, que allí donde se instala una plataforma robótica se genera una importante atracción de talento que se incorpora al cuadro médico y redunda en beneficio de los pacientes que son atendidos por los especialistas más cualificados. Cirujanos con amplia experiencia quirúrgica, y generalmente los más destacados de su especialidad son los que finalmente, dan el salto a la implementación de las técnicas robóticas. En la Unidad se ha apostado por la incorporación progresiva de nuevos profesionales, siempre de manera tutelada y estructurada, así como por programas de actualización periódica. En conjunto, se trata de un modelo que pone en valor no solo la tecnología, sino, sobre todo, la planificación, la coordinación, la experiencia clínica y el compromiso del equipo humano al servicio de los pacientes y alineados desde el inicio con los objetivos asistenciales y estratégicos que dieron origen a este proyecto.

Además del equipo tecnológico y un equipo de especialistas formados ¿Cuáles son los factores que permiten ofrecer las máximas garantías de seguridad en una cirugía robótica?

Siempre hablamos de una Unidad. Esto es porque el éxito de las intervenciones requiere de la implicación de una gran cantidad de profesionales que deben actuar de forma coordinada para abordar procedimientos de alta complejidad con las máximas garantías. Se trata de un modelo multidisciplinar, que integra a cirujanos de distintas especialidades, equipos de cirujanos ayudantes, anestesiólogos y personal de enfermería, todos ellos específicamente formados para este tipo de procedimientos. Además, es importante la alta capacidad asistencial de la Clínica Rotger que dispone de una estructura sanitaria avanzada que, entre otros servicios, incluye las unidades de cuidados intensivos (UCI y REA), equipo de radiología intervencionista, servicios quirúrgicos especializados y comités multidisciplinares, en los que se analizan y consensuan las decisiones terapéuticas individualizadas en pacientes oncológicos complejos, garantizando, de esta manera, un abordaje integral, seguro y de máxima calidad.