La XXII Jornada de la Farmacia Balear pone en valor el cribado como eje transformador de la asistencia farmacéutica

La Fundación de Ciencias Farmacéuticas de las Islas Baleares celebró la XXII Jornada de la Farmacia Balear en la Casa Esment de Palma, con la participación de más de 150 profesionales del sector. Bajo el lema “Cribado en la Farmacia Comunitaria: un modelo asistencial innovador, sostenible y centrado en el paciente”, el encuentro reivindicó el papel de la farmacia como agente activo en la prevención y detección precoz de enfermedades.

El acto contó con la presencia institucional de Joan Simonet, Director General de Prestaciones, Farmacia y Consumo, así como con farmacéuticos especializados en análisis clínicos y microbiología del Hospital Universitario Son Espases, y miembros del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. También intervinieron médicos especialistas como el Dr. José Reyes, gastroenterólogo y presidente de la delegación balear de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), y diversos farmacéuticos comunitarios.

La conferencia inaugural corrió a cargo de Raquel Martínez, secretaria general del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, quien presentó el mapa de servicios profesionales farmacéuticos asistenciales en España, con más de 177 iniciativas. Martínez destacó que “la salud empieza antes del diagnóstico… y la prevención empieza en la formación”.

Durante la jornada se abordaron tres áreas clave:

Cribado de cáncer de colon y recto

Los doctores José Reyes, Guillermo Artigues y la especialista Beatriz García expusieron el impacto del programa iniciado en 2015, que ya abarca todos los sectores sanitarios de las Islas. Con una población diana de 320.000 personas, la participación de las farmacias ha mejorado significativamente la tasa de respuesta y adherencia. La Dra. Isabel Llompart subrayó que más del 99% de los resultados negativos son verdaderamente negativos, aportando tranquilidad a los pacientes.

Prevención del cáncer de cérvix

El Dr. Gerard López, la Dra. María Dolores Maciá y Elena Palau analizaron la relación entre el VPH y las lesiones precancerosas. Se presentó el nuevo programa de cribado con autotoma para mujeres mayores de 30 años. El genotipado completo permitió estratificar el riesgo y mejorar la gestión clínica.

Detección de arritmias

La Dra. Cristina Bouzas explicó la fisiopatología de las arritmias, mientras que el Dr. Francisco Marín compartió el éxito del programa de cribado de fibrilación auricular en Andalucía. En Baleares, se prevé su implantación en 2026 como medida clave para prevenir el ictus.

Durante la jornada se presentaron casos prácticos, estudios y experiencias que demuestran cómo el cribado desde las farmacias puede contribuir a una detección precoz de enfermedades, mejorar la coordinación con otros profesionales sanitarios y ofrecer una atención más personalizada a los pacientes. Los ponentes coincidieron en destacar la necesidad de integrar este modelo en el sistema sanitario público para garantizar su sostenibilidad y eficacia.

La jornada se celebró en formato presencial y fue un espacio de encuentro para la reflexión, la formación continuada y la promoción de la innovación en el ámbito farmacéutico.