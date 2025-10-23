Philips presenta su innovación para afrontar el ictus
La marca de electrónica ha mostrado su nueva propuesta en el World Stroke Congress 2025 de Barcelona
Philips ha destacado durante el World Stroke Congress 2025 sobre neurología, que se celebra en Barcelona, que está comprometida con la innovación y la colaboración para mejorar el diagnóstico, tratamiento y recuperación del ictus.
Su nueva herramienta: ePatch
De esta forma, ha presentado al público asistente al congreso, referente mundial de la neurología, su ePatch, una monitorización remota para el seguimiento continuo del ritmo cardíaco y otros parámetros vitales en pacientes que han sufrido un ictus: facilita la detección temprana de arritmias, reduce rehospitalizaciones y mejora la coordinación de equipos clínicos en la fase de recuperación.
La Chief Medical Officer de Royal Philips, Carla Goulart, ha afirmado que "en la lucha contra el ictus cada minuto cuenta": cada minuto de retraso entre el inicio de un ictus y empezar su tratamiento implica perder unos 2 millones de células cerebrales.
Integración de la IA en el diagnostico
Goulart ha comunicado que uno de los aspectos más importantes es la rapidez a la hora de diagnosticar, para así, poder ofrecer el tratamiento adecuado. Ha explicado que se concentran en innovar sobre el diagnóstico por imagen, la terapia guiada por imagen y la atención ambulatoria, para crear un ecosistema sanitario más eficiente y conectado y también la integración de la IA en el diagnóstico cardiovascular.
Philips colabora en el ensayo clínico Wetrust
Además la compañía participa, junto al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, en el ensayo clínico Wetrust, para acelerar el tratamiento del ictus isquémico, "demostrando que la tecnología puede reducir sustancialmente los tiempos críticos de atención".
