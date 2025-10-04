Quirónsalud Dental celebra los “special days en Ortodoncia invisible”

Quirónsalud Dental acredita una larga trayectoria de resultados excelentes en tratamientos de Ortodoncia invisible, tanto en pacientes adultos como en niños y adolescentes.

La ortodoncia invisible es un tratamiento que utiliza alineadores o férulas plásticas cómodas y transparentes, hechas a medida que permiten corregir la posición de los dientes y pueden quitarse para facilitar la higiene o a la hora de las comidas.

Cada una de las férulas alineadoras se diseña específicamente para cada paciente, al que previamente se le realiza un estudio.

Estas ejercen una presión sobre el diente para moverlo según lo planificado inicialmente por el especialista.

Aproximadamente, cada dos semanas se cambian las fundas para adaptarlas a las necesidades de cada etapa del proceso.

Se trata de una solución discreta mediante alineadores transparentes para corregir la posición de los dientes que cuenta com importantes ventajas para la higiene bucodental, la estética y la comodidad del paciente.

Ortodoncistas acreditados y especialistas con amplia experiencia en técnicas de Ortodoncia invisible supervisan el tratamiento y aplican la solución más adecuada para conseguir una corrección funcional de la dentadura y un resultado estético perfecto

Durante todo el tiempo que dura el tratamiento de Invisalign® está siempre supervisado por ortodoncistas acreditados y especialistas con amplia experiencia que consiguen una corrección funcional de la dentadura y un excelente resultado estético.

Los pacientes que incien el tratamiento de Ortodoncia Invisible, (realización de las fotografías y el scanner de la boca) los días 13 y 14 de octubre obtendrán un 25% de descuento.

Los interesados pueden ponerse en contacto con su especialista en: info.den@quironsalud.es indicando "Special days de Ortodoncia invisible®"