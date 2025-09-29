Un dentista de Mallorca, ponente en el congreso europeo más prestigioso de estética dental

El doctor Ferran Llansana, CEO de la clínica Excellence Dental en Mallorca, formará parte del panel de ponentes del 22º Congreso Anual de la European Society of Cosmetic Dentistry (ESCD), que se celebrará del 25 al 27 de septiembre en Sevilla.

Su intervención tendrá lugar el viernes 26 de septiembre, a las 10:15 h, en el Hall Mallorca, con la conferencia «Internal Makeup in Monolithic Restorations: A Dual Optical and Adhesive Strategy for Challenging Substrates». La ponencia abordará claves para mejorar la estética y la durabilidad en restauraciones complejas mediante un enfoque que combina óptica y adhesión.

La European Society of Cosmetic Dentistry, con presencia en más de 40 países, organiza un congreso itinerante en el que se dan cita clínicos, investigadores y docentes de prestigio. En la edición que acoge Sevilla se presentarán las últimas tendencias en materiales, diseño digital de sonrisas, técnicas mínimamente invasivas y flujos de trabajo en restauración estética, con expertos como Daniel Edelhoff, Mirela Feraru, Federico Ferraris o Rafael Decurcio.

"Es un honor compartir panel con profesionales de fama internacional. Para mí, supone un reconocimiento a la labor desarrollada en la isla en el campo de la estética dental que, con tanto trabajo y esfuerzo, venimos impulsando desde hace años", afirma el Dr. Llansana.

Excellence Dental, con sede en Palma, es una clínica de referencia en tratamientos avanzados de diseño de sonrisa y rehabilitación estética. La participación del Dr. Llansana en este foro, que reúne a cientos de odontólogos de todo el mundo, sitúa a Mallorca en el mapa europeo de la innovación en odontología estética.

