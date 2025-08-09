Quirónsalud Dental: Un referente internacional en «All -on- 4»

El doctor Ignacio Ginebreda cuenta con una extensa trayectoria dedicada exclusivamente a la implantología oral. Licenciado en Odontología en la UIC y diplomado en Cirugía Oral por la Universidad de Gotemburgo, el doctor Ginebreda ha ampliado su formación con un postgrado en Implantología y Cirugía Oral en UCLA (Los Ángeles) y un programa de formación avanzada en la Loma Linda (California). Recientemente ha impartido diversas ponencias internacionales en Las Vegas sobre su especialidad.

El doctor Ginebreda domina y ejecuta de forma rutinaria técnicas quirúrgicas avanzadas como los implantes inmediatos, implantes inclinados, carga inmediata, concepto All-on-Four®, implantes zigomáticos, cirugía guiada o regeneración ósea guiada en Quirónsalud Dental.

Tus Dientes Fijos desde el primer con «All-on-4©»

La técnica ‘All-on-4’es un procedimiento quirúrgico y protésico avanzado de implante dental. Es un tratamiento indicado para pacientes con poco hueso, a los que en muchas ocasiones les explican que es imposible colocarle implantes que les permitan llevar una prótesis fija. El procedimiento consiste en la colocación de cuatro implantes, en lugares estratégicos, dos paralelos en el centro y dos más perpendiculares en los extremos.

Todos los implantes son anclados y cargados el mismo día de la intervención mediante una prótesis fija provisional. Así, esta técnica avanzada permite hacer una vida prácticamente normal desde el mismo día de la intervención. El paciente entra en la consulta con sus dientes y sale con una prótesis fija que, supera en estética y funcionalidad a su propia dentadura.

Tratamiento orientado a un amplio rango de pacientes

El rango de pacientes a los que se puede aplicar el tratamiento es muy amplio. Está indicado tanto para pacientes desdentados que llevan tiempo con una prótesis completa y están cansados de las limitaciones que ello les ocasiona, como para pacientes con enfermedad periodontal en situación terminal que no quieren verse en el trance de tener que permanecer con prótesis completas durante varios meses.