Estas palabras podrían revelar si tienes un alto nivel de educación, según la psicología

¿Alguna vez te has preguntado si la forma en que hablas podría estar diciendo más sobre ti de lo que crees? No se trata solo de acentos o modismos regionales. Según expertos en psicología del lenguaje, el vocabulario que usamos diariamente puede reflejar –e incluso predecir– nuestro nivel de educación. No hablamos solo de usar “palabras difíciles”, sino de cómo construimos nuestras ideas, cómo de abstractos podemos ser y cuán lógicamente conectamos nuestros pensamientos. La ciencia ha encontrado que hay ciertos patrones lingüísticos que distinguen a las personas con formación académica avanzada, y los resultados son tan reveladores como inesperados.

Palabras que piensan por ti: lo que revela tu lenguaje

Estudios liderados por psicólogos como James Pennebaker (Universidad de Texas) muestran que el uso del lenguaje no es aleatorio ni inocente. Las personas con mayor nivel educativo tienden a usar más:

Términos abstractos : como ética, estructura o paradigma.

: como ética, estructura o paradigma. Conectores lógicos : como sin embargo, por lo tanto o en consecuencia.

: como sin embargo, por lo tanto o en consecuencia. Lenguaje metacognitivo : expresiones que denotan reflexión, como analizo, considero o interpreto.

: expresiones que denotan reflexión, como analizo, considero o interpreto. Términos técnicos: propios de disciplinas como filosofía, ciencia o economía.

Además, usan menos pronombres personales como “yo” o “mí”, un rasgo vinculado a mayor pensamiento analítico y menor egocentrismo.

No es solo lo que dices, sino cómo lo dices

Pennebaker encontró que incluso en textos casuales como correos electrónicos o publicaciones en redes sociales, las personas más educadas tienden a estructurar mejor sus ideas, evitando repeticiones innecesarias y optando por un lenguaje más preciso y articulado. Curiosamente, también se ha observado que estas personas muestran un mayor uso de sustantivos y verbos complejos, y un menor uso de adjetivos emocionales.

¿Y tú? ¿Cómo hablas cuando no te das cuenta?

El análisis del lenguaje se ha convertido en una herramienta poderosa para psicólogos, lingüistas y hasta reclutadores. Lo que dices (y escribes) podría estar diciendo más sobre ti de lo que crees. Tal vez no necesitas un diploma en la pared para demostrar tu nivel educativo: tu forma de expresarte ya lo está gritando.