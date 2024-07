Adiós a la sandía: los expertos piden a estas personas dejar de consumirla

Cada verano, en España se disfruta de una de las frutas más refrescantes y populares: la sandía. Esta fruta no solo es ideal para combatir el calor y las altas temperaturas propias de la temporada estival, sino que también se distingue por sus propiedades depurativas, beneficios para el cerebro y capacidad protectora del corazón, según señala la Fundación Española del Corazón (FEC).

Si bien no existen peligros asociados a ella ni a su consumo, si sufres alguna de las siguientes condiciones deberías dejar de consumirla. Se considera que una porción moderada de sandía equivale a dos tazas (aproximadamente 300 gramos). Esta cantidad aporta nutrientes necesarios sin exceder los límites recomendados.

El precio de las sandías se duplica en el último año. / ÁLEX ZEA

Personas deben evitar su consumo

Entre aquellos que deberían evitar o reducir la ingesta de sandía en España, se encuentran las personas con diabetes. Esto se debe al contenido natural de azúcar presente en la sandía. En estos casos, es preferible consumir la sandía en su estado natural y no en forma de zumo, ya que al licuarla se pierde la fibra, lo que facilita una rápida absorción del azúcar y eleva el riesgo de experimentar picos de glucosa en la sangre: