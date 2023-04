Los profesionales sanitarios denominan "errores de medicación" a las equivocaciones relacionadas con la toma de medicamentos. Ahora bien, ¿cuándo se considera que se ha producido un error de medicación?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), a través de una encuesta y teniendo en cuenta la definición proporcionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según la cual los errores de medicación son incidentes prevenibles que pueden provocar daño al paciente o un uso indebido de los medicamentos, ha elaborado un estudio de cuáles son los errores más comunes, tanto propios como ajenos.

En el transcurso de la vida, cualquier persona puede equivocarse en lo que respecta a su medicación. Según los resultados de la última encuesta realizada por OCU, uno de cada cuatro españoles admite haber cometido un error en la toma de sus medicamentos.

Estas son las causas más frecuentes de los errores

El principal error que comete el enfermo (o su cuidador) con su medicación es "no respetar la duración del tratamiento recetado o recomendado" con un 37%, seguido por "no seguir las restricciones sobre la toma de ciertos alimentos o bebidas", "tomar una dosis mayor o menor de la recetada o recomendad", "no cumplir el horario indicado", "consumir un medicamento caducado o que no estaba en buenas condiciones" y "no seguir las indicaciones sobre comidas", con un 19%.

En los errores cometidos por personas ajenas, se encuentra, en primer lugar, con un 23%, "me recetaron un medicamento que no era adecuado para mí", "me recetaron un medicmento equivocado", "me recetaron un medicamento que tenía interacciones con otros tratamientos", "me recetaron una dosis que no era la que me correspondía", "me recetaron una duración del tratamiento errónea" y "me recetaron un medicamento al que soy alérgico pese a haber informado sobre ese problema" con un 14%.

Los pacientes pueden enfrentar algunos errores al recibir tratamiento, y en algunos casos, estos errores pueden estar relacionados con los farmacéuticos. Según una encuesta, alrededor del 13,5% de los ciudadanos españoles han indicado que se les ha proporcionado un medicamento incorrecto en la farmacia. Además, un 9% de los pacientes han recibido instrucciones inapropiadas sobre cómo seguir su tratamiento. En cuanto a los tipos de medicamentos, los antibióticos encabezan la lista de errores, con un 27% de los casos, seguidos por los medicamentos para problemas respiratorios (12%) y cardiovasculares (11%).

¿Cuáles son las consecuencias de cometer un error con la medicación?

Existen diferencias en cuanto al impacto que los errores pueden tener en la salud de los pacientes. En algunos casos, estos errores no generan daños relevantes, mientras que en otros pueden tener consecuencias graves. De hecho, un 70% de los ingresos hospitalarios vinculados a efectos adversos de medicamentos se deben a errores que se han cometido en la administración de los mismos.

En el 54% de los casos, los encuestados contestaron que "no ocurrió nada que lo que fueran conscientes", el 26% presentó síntomas leves, seguido de "mi enfermedad dejó de estar bajo control", "experimenté síntomas graves" en un 7%, "experimenté un choque anafiláctico", "me hospitalizaron" y "perdí el conocimiento o me desmayé" en un 3%.

Errores que pueden afectar gravemente a tu salud según la OCU

Hay cuatro tipos de errores que son comunes y que pueden afectar seriamente la salud de los pacientes.

En primer lugar, cambiar la frecuencia de administración de un medicamento puede generar problemas graves. Un ejemplo es el hidroferol de 0,266 mg, que debe tomarse una vez al mes, pero en algunos casos se toma diariamente, lo que puede causar hipercalcemia.

Equivocarse en la dosis diaria es otro error frecuente. Este puede deberse a la falta de comprensión de las instrucciones o a la confusión entre varios medicamentos. Por ejemplo, si se eleva la dosis de acenocumarol, un anticoagulante, aumenta el riesgo de hemorragia grave.

No respetar la duración del tratamiento también puede ser perjudicial, especialmente en el caso de los antibióticos, donde puede generar resistencia al fármaco y, en algunos casos, incluso puede tardar semanas en hacer efecto, como en el caso de los antidepresivos.

Por último, confundir un medicamento con otro, debido a nombres similares, envases o aspecto parecidos, también puede ser peligroso. Un ejemplo de esto es cuando una persona con diabetes se inyecta la insulina de acción rápida en lugar de la lenta, lo que puede generar graves consecuencias.