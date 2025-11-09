El pequeño comercio, ante su momento más complejo

La situación del pequeño comercio (también denominado comercio de proximidad) vive, desde hace años, una situación compleja y difícil. En muchos casos, la falta de relevo generacional dificulta enormemente la continuidad de los establecimientos comerciales, cuando no conlleva de manera inexorable a su cierre definitivo. En otras ocasiones, son los elevados precios de los alquileres los que dificultan el mantenimiento de los comercios de toda la vida, aquellos que dan a la clientela un trato personalizado y cercano para poder competir ante las grandes marcas y las franquicias.

Activos ha recabado la opinión de la Administración autonómica competente (en este caso, la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía), de las patronales Afedeco y Pimeco y de dos locales comerciales, uno en Inca (Esparteria Can Toni Blancos) y otro en Campos (Magatzem Can Mercadal), para conocer de primera mano la realidad actual del sector.

A la pregunta de si el pequeño comercio corre riesgo cierto de desaparición en Mallorca, las presidentas de las dos patronales (Joana Manresa, de Afedeco, y Carolina Domingo, de Pimeco) responden en parecidos términos. Así, Manresa asevera: «No está condenado a desaparecer, pero sí se encuentra en una zona de riesgo si no acelera su transformación. Mallorca combina factores muy favorables: alto poder adquisitivo medio, fuerte identidad local y demanda turística sostenida, con otros claramente tensionantes: costes operativos elevados, escasez de personal y presión de grandes plataformas y franquicias. Entre 2025 y 2027 el sector afrontará una etapa decisiva. El comercio que se digitaliza, coopera en red y refuerza su propuesta local y experiencial tiene margen de crecimiento; el que sigue compitiendo solo en precio o sin valor diferencial, especialmente en ubicaciones secundarias, corre un riesgo real de desaparición».

Por su parte, Domingo sostiene que «el pequeño comercio en Mallorca atraviesa un momento complejo que, si no se corrige la tendencia actual, sí corre riesgo de desaparición progresiva en muchas zonas. La combinación de una presión fiscal creciente, el aumento generalizado de costes (energéticos, laborales y logísticos), la competencia de grandes plataformas online y de formatos comerciales concentrados, junto con una regulación que a menudo no distingue entre realidades empresariales muy diferentes, está poniendo en jaque a muchos negocios familiares».

El relevo generacional, uno de los grandes retos

Dicho esto, Domingo dice percibir «una mayor sensibilidad y un diálogo más abierto con el actual Govern balear», lo cual -asegura- «es un paso positivo». Pero en seguida advierte que desde el Gobierno central «se siguen aplicando políticas que socavan la supervivencia de estos negocios. Las medidas que se impulsan a escala estatal a menudo no tienen en cuenta la realidad de las pymes locales y siguen cargando el peso sobre la clase media y el pequeño comercio».

Desde el Ejecutivo autonómico, el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, revela que «se estima que unos 250 negocios podrían cerrar en los próximos años por falta de relevo generacional. Por eso, es clave que los establecimientos cuenten con formación, captación de nuevos perfiles, adaptación de trabajadores a nuevas tecnologías y que se facilite la transmisión del negocio». Así las cosas, destaca una iniciativa implementada este año en la Conselleria, más concretamente en la Agencia de Desarrollo Regional (ADR). «IBrelleu es un programa orientado a promover la transmisión, desarrollo y continuidad de los negocios, dado el serio reto de continuidad al que nos enfrentamos». El conseller agrega que «el comercio de proximidad, el pequeño comercio, es un pilar fundamental de nuestros barrios, de la vida comunitaria y de la economía de las islas. Pero para que siga siendo competitivo, tiene que seguir evolucionando, adaptarse y renovarse. Hay que tener presente que profundizar en el papel de los barrios y la proximidad siempre será una ventaja competitiva. El comercio local debe reafirmar su valor: servicio cercano, personalizado, ligado al entorno, capaz de generar experiencia. En un mercado globalizado, esa cercanía es una fortaleza. Los clientes demandan hoy no sólo producto, sino calidad de atención, valores sostenibles o experiencias que van más allá del propio producto.».

Tanto en Esparteria Can Toni Blancos como en Magatzem Can Mercadal se ha producido relevo generacional. Ello no significa, sin embargo, que no vean con preocupación la realidad del sector en Mallorca. Así, Toni Ramis (de la histórica tienda de Inca) señala: «Mis tres hijas estudiaron, pero vieron que esto iba bien y se incorporaron al negocio familiar cuando llegó el momento, para nuestra satisfacción. Muchas veces no se produce esta situación, y es triste ver cómo muchos negocios deben cerrar por falta de continuidad dentro de la familia. Por otra parte, comercios del gremio que tenían uno o dos empleados, ahora no tienen ninguno. Es decir, la cosa ha cambiado por completo». Ramis reconoce que el caso de su negocio familiar viene a ser una excepción a la regla general. «Aquí somos seis personas trabajando, y esto no es Palma, es Inca».

La hija mayor de la familia, Maria Lluïsa, pone en valor «el ejemplo de sacrificio de nuestros padres para con el negocio. Llevar adelante un establecimiento como el nuestro supuso un gran trabajo para ellos, junto con sus empleados. Y ahora nos toca a nosotras, intentando conservar todo lo que ellos han construido, y hacerlo lo mejor posible».

Desde Campos, Toni Mercadal observa en el exceso de burocracia una gran amenaza para el pequeño comercio. «En Campos, hemos pasado de tener 80 o 90 tiendas (carnicerías, colmados…) a no tener prácticamente ninguna. Eso sí, tenemos todas las grandes superficies del mundo en nuestro municipio. Es evidente que existe una transformación global del comercio. Quedamos pocos, somos -como dicen- los últimos mohicanos, que estamos resistiendo. Sobrevivimos con muchos esfuerzos y mucha dedicación, pero tenemos un gran enemigo, la burocracia».

Sobre esta cuestión en concreto, Mercadal expone con meridiana claridad. «A nosotros no nos van a matar los impuestos, que iremos pagando porque no queda otro remedio, pero lo que no podemos soportar, de ninguna manera, es la burocracia. Estar al día de toda la burocracia, con la amenaza pendiente de si no has hecho esto o no has hecho lo otro, se convierte en un imposible. Con tantas administraciones distintas que tenemos en España, nos ha obligan a mil cosas. Y para nosotros esto supone un esfuerzo increíble; ahora mismo estamos con toda la digitalización y con la facturación electrónica, cuestiones que significan un esfuerzo que debemos hacer en horas de ocio; es decir, robando horas a nuestro tiempo libre, que ya es bastante escaso».