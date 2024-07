Gori Bibiloni, socio fundador y propietario de Carob: «Nos hemos planteado cerrar la fábrica de Marratxí y producir en otro país»

En octubre de 2022, Carob recibió la visita del presidente Pedro Sánchez. No muchas empresas pueden decirlo...

En la empresa, teníamos programada una visita de la presidenta Armengol, cuando desde el propio Govern nos informaron de que íbamos recibir la visita del presidente Sánchez. Pregunté el motivo y me dijeron que habían elegido Carob porque es una empresa innovadora, con convenios con la universidad. Además, me hicieron saber que el presidente quería aprovechar la visita a la empresa para presentar el nuevo Régimen Especial de Baleares (REB).

Tuvimos que seguir todos los protocolos de seguridad (incluida visita previa de los Tedax), a través de los cuales se diseñó el recorrido que haría el presidente. El día de la visita, el presidente me saludó y me sorprendió porque sabía todo de mi persona. Al acabar la visita, se produjo el anuncio del nuevo REB y, como es lógico, todas las preguntas de los periodistas fueron relativas no a la empresa sino a ese hecho. Cabe decir que entonces se presentó el REB como algo hecho, cuando la realidad es que -por desgracia- todavía nos vemos limitados por las Ayudas Minimis.

¿Hasta qué punto les afecta este hecho?

Al no tener en la isla producción suficiente de materia prima de algarroba, nos vemos obligados a importarla en gran parte, así como la totalidad de las materias auxiliares para elaborar el producto (la goma de garrofín), que exportamos. Esa situación nos pone en clara desventaja respecto a la competencia: sin ir más lejos, hay dos compañías multinacionales con sede en Tarragona y en Valencia. Para competir con ellas, nos encontramos con unas enormes dificultades porque el REB, en lo relativo a bonificación del transporte, está limitado por las Ayudas Minimis, que ahora alcanzan, tras la visita presidencial, a 300.000 euros cada tres años, lo cual no nos cubre sólo una pequeña parte del transporte. La situación llega al punto de que los socios de la empresa nos hemos planteado incluso cerrar la fábrica de Marratxí e irnos a producir a otro país; de momento y mientras podamos aquí seguiremos, pero lo cierto es que una fábrica en Mallorca ya no tiene razón de ser, por mor del transporte. Es ésta una cuestión que no se arregla, por más años que pasen. Recuerdo concretamente que ya se hablaba de la misma en los años ochenta en la industria harinera con relación al transporte del trigo. Muchas empresas no se pueden plantear instalarse en Mallorca (y en las otras islas de la Comunidad) si requieren del suministro importado de materias primas y auxiliares. Basta ver que del calzado, industria puntera en su momento, sólo queda en pie una fábrica en la isla; de igual manera, en los años ochenta, había siete empresas de piensos, cuando ahora sólo queda una.

¿Qué opción queda, entonces?

Lo único que nos queda es hacer productos de muy alto valor añadido, para que haga que la incidencia del coste del transporte sea soportable y asumible. No es viable hacer productos de consumo diario; lo nuestro es una excepción porque la goma de garrofín interviene en el producto final (sean helados, confitura, queso o yogurt) solamente es un 2% o 3%. Por si la situación no fuera lo bastante compleja, ahora se plantea la reducción de 2,5 horas semanales por trabajador; en el caso de la industria, el efecto es devastador. En nuestro caso, tenemos establecida una cantidad de por hora; si quitamos 2,5 horas respecto a 40 horas, el impacto sobre el incremento de coste directo es desorbitado. Así es imposible competir con empresas localizadas en Marruecos, en Portugal o en Sicilia.

A pesar de esa realidad que describe, Carob ha llevado a cabo importantes inversiones… ¿Por qué?

Porque partimos de una premisa muy clara: la investigación es devoción, pero la innovación es necesidad; si no innovas, la competencia -que sí lo hace- te adelanta por la izquierda y por la derecha y te deja rezagado. Así, hemos llevado a cabo una inversión importante (de unos 600.000 euros) para una línea de producción ecológica, estrenada a principios de año, con la presencia del conseller de Agricultura a la inauguración. Hemos obtenido para ella la certificación de ‘Ecológico’ del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE). En este terreno, estamos intentando promocionar nuestro producto ecológico en Estados Unidos y en aquellos países en los que tiene más demanda ese tipo de producto. Prevemos que los productos ecológicos cada día tendrán una presencia mayor en el mercado, más por una cuestión más de moda que de necesidad real, en mi opinión. Hicimos también en 2023 otra inversión (por importe de unos 275.000 euros) para la instalación de energía solar para 312 kilovatios, lo que equivale a un 25% de nuestro consumo eléctrico. En ambos casos, nos hemos acogido a los fondos Next Generation, pero estamos sin ninguna respuesta: no sabemos si recibiremos o no ayuda, ni cuándo. De igual modo, hemos realizado una tercera inversión, con la ampliación de la planta depuradora del agua (estamos en ello, ahora mismo). Y finalmente diré que para cerrar el círculo de producción (ahora que se habla tanto de economía circular) adquirimos una finca en Manacor donde sembraremos 3.000 algaborros. Además, hemos alquilado una finca contigua para la plantación de 5.000 algarrobos en tres variedades diferentes, para determinar el rendimiento de cada una.

¿Invertir constantemente es una de las claves del éxito de la empresa?

En mi opinión, debemos hablar de distintos factores. En primer término y fundamental, nosotros hemos creído siempre en lo que hacemos, en nuestro producto. Por otro lado, una clave muy importante para Carob ha sido la investigación constante, derivada de nuestra apuesta clara y permanente por la calidad. Hemos estado muchos años investigando el ADN de la algarroba, lo que nos ha dado una muy buena reputación a escala mundial; esto y el hecho de que tengamos todo el proceso mecanizado. Competimos con empresas multinacionales, y sólo lo podemos hacer si ofrecemos calidad máxima y rapidez en la toma de decisiones y en la entrega de los pedidos. En este sentido, por ejemplo, tenemos (desde 2004) un centro de distribución en Baltimore, en Estados Unidos, para abastecer el mercado estadounidense. Esto nos permite una rapidez en la entrega del producto que nos da una ventaja importante respecto a nuestros competidores. Además de todo esto, hay que decir, porque es la verdad, que siempre hemos trabajado mucho y que, a lo largo de los primeros 25 años, los socios fundadores decidimos consensuadamente que los beneficios de la empresa se reinvertirían año tras año en la misma.

Vivimos en una situación geopolítica mundial muy inestable y complicada. Y ustedes están en el mercado internacional...

Nosotros elaboramos un producto de mucha calidad, con una historia avalada por Harvard y otras universidades internacionales de renombre. Además, la asociación de fabricantes de goma de garrofín tenemos un instituto técnico en Suiza, INEC, que trabaja y defiende que todos los códigos alimentarios del mundo acepten nuestro producto como natural. Más allá de eso, en 2022 coincidieron dos hechos clave para el sector: por un lado, la irrupción del mercado chino como consumidor de la goma de garrofín (no habían entrado hasta entonces), lo cual produjo un incremento importantísimo en la demanda; por otro, se produjo la invasión de Ucrania, que hizo que muchas compañías, ante la posibilidad de que se cerraran los suministros, aumentaron los pedidos del orden del 300%. Estas dos situaciones juntas propiciaron un aumento espectacular en el precio de la algarroba y de la goma de garrofín, de hasta un 500%: el garrofín pasó de pagarse a cuatro euros a más de 30. Pero esta situación fue provisional, porque los chinos desaparecieron del mercado y la situación en Ucrania no afectó a más países… Lo cierto es que, en la actualidad, la goma de garrofín es sustituible en el mercado por cuatro gomas alternativas, de carácter vegetal. No tienen las mismas propiedades, pero el consumidor no percibiría la diferencia.

¿Qué reivindicaciones platearía desde Carob?

El principal reto es que la pulpa de la algarroba (que supone el 85% de su peso total) sea mucho más aprovechada. En este terreno, estamos buscando, junto a la Universitat de les Illes Balears, nuevas aplicaciones para dotar de un valor añadido a esa parte del producto, lo cual daría una estabilidad muy importante al precio de la goma de garrofín. Al payés productor de algarroba, se le podría pagar 80 o 90 céntimos por kilo, que sería un precio entiendo que muy razonable. Por otra parte, quiero subrayar que la hora de contratar un profesional, nos encontramos con muchos candidatos con titulación universitaria, pero, en cambio, pocos técnicos. Esta realidad demanda una profunda reflexión en el sector educativo; yo soy un gran defensor de la Formación Profesional Dual.

