Managing Director de Hoteles en Colliers. Es una de las profesionales con mayor experiencia en el mercado de inversión hotelera en España, experta en el asesoramiento de transacciones hoteleras. Conjuga su alta especialización financiera con una visión amplia y profunda de la industria turística. En 2021 lideró el asesoramiento de las operaciones más destacadas del sector, acompañando a Brookfield en la compra del portfolio hotelero de Selenta, a Sixth Street en la compra de un portfolio de 5 hoteles con Pierre et Vacances y a Blasson en la compra del H10 Punta Negra para su transformación en el Hotel de ultra-lujo de referencia en Mallorca.

¿Cómo calificaría el actual momento del sector turístico y hotelero español?

Sin duda nos encontramos en un momento clave para el sector, y más relevante que durante la pandemia, porque ahora ya sí, los protagonistas han vuelto a recuperar el nivel mínimo de “normalidad” que les permite tomar decisiones. Aunque esas decisiones no están siendo fáciles: los operadores hoteleros tienen que decidir sobre el incremento de las tarifas en un escenario en el que todavía no tienen claro el impacto de las subidas de costes, muy significativas, a las que se enfrentan. Los inversores, por su lado, tienen que tomar una posición sobre cómo evolucionarán los márgenes hoteleros en el medio plazo, para no equivocarse en el precio a pagar por Hoteles que tienen la presión de comprar.

¿Podría decirse que la situación es similar para toda la planta hotelera, independientemente de la categoría del hotel?

Por un lado sí, ya que de forma generalizada todos los hoteles están sufriendo una subida muy relevante en sus costes (personal, suministros, materias primas…) con la que no esperaban encontrarse cuando remitiera la pandemia y tuvieran que hacer frente a los pagos aplazados y nueva financiación obtenida en estos dos últimos años. Sin embargo, lo que se ha constatado ya desde el verano de 2021 es que el segmento de lujo sin duda se está recuperando mejor que el resto de segmentos, tanto en España cómo a nivel internacional. Al estar más enfocados a una demanda menos elástica al precio, que en términos generales ha sido capaz de incrementar su nivel de ahorro durante la pandemia y que valora cada vez más la libertad de viajar e invertir su patrimonio en experiencias, los hoteles de 5* y 5*GL han conseguido subir tarifas compensando las caídas de ocupación y sin duda en 2022 seguimos viendo esta tendencia.

¿Cuál es el posicionamiento de Baleares en el segmento lujo y su contribución actual dentro del sector turístico español?

La planta hotelera de Baleares lleva muchos años cualificándose y posicionándose cada vez más como uno de los destinos internacionales ‘high end’ o de lujo en el Mediterráneo. Este esfuerzo fue especialmente notable entre 2016 y 2019, periodo en el que se invirtieron en las islas más de 1.500 M€ en reformas y reposicionamientos de los hoteles existentes (un 25% de la inversión total en la planta hotelera española). En este contexto, el incremento, tanto la demanda como de la oferta de hoteles de máxima categoría (5* y 5*GL) en Baleares, ha sido importantísimo consiguiendo duplicarse las pernoctaciones en hoteles de esta categoría entre 2013 y 2019 (Vs un incremento medio en Baleares del 7% en este mismo periodo).

¿Podría darnos magnitudes sobre la tendencia de inversión en hoteles en este segmento?

La realidad es que en España la pandemia ha potenciado la compra de hoteles de lujo. Mientras que en los 5 años previos al Covid la inversión en hoteles de 5*y 5*GL acaparó en media, en torno a un 20% de la inversión anual, en 2020 ya vimos como este porcentaje se incrementaba a un 35%. Y sin duda 2021 ha sido el año de la inversión en hoteles de alta gama: un 43% de la inversión ha estado dirigida a la compra de establecimientos de esta categoría, destacando la compra de activos tan relevantes como el Hotel Edition de Madrid, el NH Collection Gran Calderón de Barcelona, el Hotel Bless, o gran parte del portfolio de Grupo Selenta.

¿Baleares también se ha convertido en un polo de atracción para inversores y proyectos del segmento del lujo?

Sin ninguna duda. Y quizá sea el máximo exponente reciente. En los últimos meses hemos visto como el grupo griego IKOS adquiría el Hotel Blau Porto Petro para su completa transformación, la adquisición por parte de Pictet del futuro Kimpton Aysla Mallorca o la compra reciente del Hotel Seven Pines de Ibiza. Y adicionales a éstas destacan dos transacciones que sin duda cambiarán la percepción internacional de Mallorca: la compra del Hotel Formentor para su transformación en un Four Seasons y la compra del H10 Punta Negra para su transformación en un hotel de ultra-lujo, del que seguro podrá dar muchos más detalles su nuevo propietario, Blasson Properties Investment con el que compartiremos mesa en el Foro “Hoteles & Resorts de Lujo en Baleares: objetivo de los inversores” el próximo 9 de junio en el Club Diario de Mallorca.