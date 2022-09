El Mallorca se queda con las ganas (1-1)

Un claro penalti de Copete en el minuto 89, solo tres después de que Raíllo abriera la lata, impidió la victoria del Mallorca ante el Girona, en un partido plano, disputado a una hora indigna por el calor. Cuando todo apuntaba al primer triunfo del Mallorca en casa, el equipo se quedó con las ganas al encajar un nuevo gol, otra vez de penalti, que parece ser la única manera de batir a Rajkovic.

La primera parte fue soporífera, durante muchos minutos indigesta. El Mallorca demostró con toda su crudeza que le falta un cerebro en el centro del campo, alguien que sepa qué hacer cuando el equipo tiene la pelota. Javier Aguirre introdujo un cambio en su hasta ahora inamovible once, Antonio Sánchez por un Grenier que está lejos de demostrar que tiene un hueco en el once titular. Pero tampoco Sánchez, que debe preguntarse si hizo méritos para gozar de la confianza de su entrenador ante el Girona. Él, Dani y Battaglia conforman un centro del campo granítico, pero falto de creatividad hasta la exasperación.

Era el Girona el que lo intentaba a través del balón. Riquelme, el joven jugador cedido por el Atlético de Madrid, lo intentó un par de veces, pero encontró siempre a Rajkovic bien colocado. Fue un primer aviso. El siguiente lo dio la afición del Mallorca al presidente de LaLiga, Javier Tebas. “Tebas vete ya”, le dedicaron en el minuto 12 en protesta por el horario del partido, las dos de la tarde, que se repetirá en los dos próximos ante el Real Madrid y el Almería. El calor en la grada era insoportable, por lo que no se hace difícil imaginar cómo se encontraban los jugadores, los auténticos protagonistas de este negocio, sobre el césped, con temperaturas rondando los 34 grados. Este horario es inhumano, pero todo sea por la pela, debe pensar Tebas, insensible a cómo se sienten los futbolistas.

Mientras, en el terreno de juego el partido seguía con encefalograma plano. El balón seguía siendo de los catalanes, sobre todo gracias a Oriol Romeu, el fichaje de última hora del Girona procedente del Southampton, que era el único de los 22 con criterio cuando tenía el balón. Pero, por raro que parezca, el Mallorca empezó a llegar al área de Juan Carlos, aunque solo fuera por ponerle un punto más de intensidad al juego, y las mejores ocasiones fueron suyas. Muriqi, muy caliente desde que le mostraron amarilla, cabeceó fuera por poco a los 26 minutos; en el 35, el guardameta del Girona desbarató con una gran intervención un disparo envenenado de Jaume Costa al primer palo.

El marcador pudo alterarse en el 38 cuando Díaz de Mera señaló como penalti un despeje de puños de Juan Carlos al saque de un córner que acabó con Copete en el suelo. Reclamado por el VAR, anuló la acción porque se demostró que el portero golpea primero el balón y, por inercia, tumba al central rojillo.

La segunda parte empezó igual que la primera, con dominio del Girona y con el Mallorca persiguiendo sombras. De nuevo, ciegos con el balón, siempre previsibles. Kang era el único capaz de hacer algo diferente, pero le salieron pocas cosas. Aguirre no introdujo el primer cambio hasta el primer cuarto de hora. Grenier sustituyó a un Antonio que no se tomó bien la sustitución. Pero se la ganó a pulso. El mexicano ordenó al francés que se preparara cuando el mallorquín perdió un balón de forma incomprensible y, en su búsqueda por recuperarlo, vio tarjeta. A Aguirre se le había acabado la paciencia. Oportunidad desaprovechada por el mallorquín. No fue el único que se mereció el cambio. El balón seguía siendo del Girona y algo debía mover el mexicano para que algo cambiara. De lo contrario, al empate era a lo único que se podía aspirar, escaso botín ante un rival de la Liga del Mallorca.

A quince minutos del final, Aguirre buscó más poder ofensivo con la entrada de Abdón por un Dani apagado. Este cambio conllevó que Kang retrasase su posición. Y, al minuto, el surcoreano puso un balón preciso a Grenier que el francés desaprovechó de manera incomprensible, solo ante el guardameta del Girona. El partido se calentó por las decisiones del árbitro, que en las acciones dudosas, siempre pitaba a favor de los catalanes.

Los últimos cinco minutos fueron trepidantes. Raíllo adelantó al Mallorca en un saque de esquina (m.86) y cuando ya se daba por hecha la victoria, Copete cometió un claro penalti que transformó Samu Saiz para empatar el partido. Y no se puede decir que sea injusto. Tercer gol que encaja el Mallorca, tercero de penalti. Abdón la tuvo en un remate de cabeza, muy forzado, que se fue fuera por muy poco. No hubo tiempo para más. Una lástima porque esos puntos son los que se echan de menos a final de temporada.