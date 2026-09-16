El Mallorca se encomienda a la defensa como camino hacia el ascenso

El debate sobre el juego y el rendimiento que está mostrando el Real Mallorca está más que servido, especialmente en la fase ofensiva. Mientras unos muestran signos de preocupación porque consideran que el equipo no convence, hay otros que ponen en valor los 10 puntos de 15 conseguidos y que aluden a la dificultad de la categoría y de cada partido, independientemente del rival que haya enfrente.

Pero lo que es irrefutable es la solidez defensiva que está mostrando el conjunto bermellón. Son ya cuatro porterías a cero de cinco. Tan solo dos goles encajados. El Castellón, con también dos tantos recibidos, y el Oviedo, con uno, son los únicos que igualan o mejoran este registro. Y muchos recordarán, además, la forma en la que el Mallorca encajó ese segundo gol en Granada, con un error claro y manifiesto que Ais Reig no quiso reconocer. De hecho, el colegiado lleva ya tres jornadas sin arbitrar.

Luis García se encarga siempre de recordar en sus comparecencias la importancia de este aspecto. «Tenemos que poner en valor que solo hemos encajado dos goles. Hay que seguir intentando generar más juego y seguir defendiendo igual o mejor. En los últimos años, salvo el último, que fue un poco atípico con el Racing, quienes menos reciben son los que han conseguido el objetivo del ascenso», declaró el técnico antes del partido ante el Sabadell. Y tras la victoria ante los arlequinats, remarcó el buen trabajo defensivo del equipo, en especial en bloque bajo: «Han defendido el área de manera sobresaliente. Están hiperpreparados para ello».

Arnau Tenas se sitúa en la misma línea y alaba también la fortaleza defensiva que están mostrando los bermellones: «Me gusta. Como portero, nuestro objetivo siempre es portería a cero. A veces por cosas y partidos complicados es difícil conseguirla. Pero yo creo que es una buena cifra, sobre todo porque demuestra el trabajo en defensa de todo el equipo. Individualmente, intentaré sumar muchas más».

Todo esto adquiere todavía más importancia si se recuerda que la pasada temporada ocurrió todo lo contrario. El Mallorca descendió con 57 goles encajados, una media de 1,5 por partido, y tan solo cuajó seis porterías a cero. El conjunto bermellón se mostró muy endeble durante todo el curso y lo terminó pagando caro con el descenso a Segunda. Ahora, a pesar de que la forma de jugar no está siendo tan vistosa como se esperaba, los de Luis García están construyendo sus triunfos desde atrás hacia adelante.

En este contexto, otro debate muy candente está siendo el del delantero, el cual Adri Fuentes se encargó de dejar aparcado durante al menos unos días. Sin embargo, la pasada campaña se demostró que da igual que tengas un punta que meta muchos goles si después también los acabas recibiendo. Los 23 tantos de Muriqi fueron insuficientes. De hecho, algo que llamó mucho la atención durante la temporada era que los goles del kosovar no servían para que el Mallorca sumase puntos. El propio Muriqi reconoció más de una vez la frustración que le producía el marcar y que sus goles no bastaran para puntuar.

Y si uno se remonta al último ascenso del Mallorca, este razonamiento coge todavía más fuerza. El máximo goleador del equipo aquella temporada fue Abdón, con diez. El Mallorca marcó tan solo 54 goles, un promedio de 1,28 por partido que le bastó para subir con varias jornadas de antelación, ya que tan solo encajó 28 tantos.

Es por ello que, aunque el conjunto de Luis García no esté siendo brillante en la fase ofensiva, no debe perder el rumbo en la defensiva. Encajar poco será, quizá, lo más importante para que el Mallorca regrese a Primera División.