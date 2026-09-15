Arnau Tenas: "Los partidos fuera son la parte más complicada de toda la temporada"

Arnau Tenas quiere seguir sumando más porterías imbatidas con el Mallorca. Tras haberlo conseguido de nuevo el pasado fin de semana, el portero pone en valor la solidez defensiva mostrada por el equipo en este inicio de campeonato, con solo dos goles encajados. "Me gusta. Como portero, nuestro objetivo siempre es portería a cero. A veces por cosas y partidos complicados es difícil conseguirla. Pero yo creo que es una buena cifra, sobre todo porque demuestra el trabajo en defensa de todo el equipo. Individualmente, intentaré sumar muchas más", ha explicado el de Vic en los medios del club.

El guardameta cayó de pie en el equipo nada más llegar y corrobora esa sensación tras la victoria ante el Sabadell: "Siempre me he considerado una persona de club y se nota. Estoy cómodo, me siento como en casa. Al final, el equipo es prácticamente como mi segunda familia y el estadio estuvo increíble. Esta victoria y cada una de esta temporada se la merecen los aficionados.

Con el partido ante la Real Sociedad B ya en el punto de mira, Tenas espera poder conseguir por fin un triunfo lejos de Son Moix: "Los partidos fuera son la parte más complicada de toda la temporada, es donde el equipo tiene que sacar esa actitud, intensidad, competividad... Para este fin de semana, estamos más que preparados y ojalá haya una victoria".