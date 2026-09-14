El pie de Arnau Tenas, un arma más para el Mallorca

Arnau Tenas demostró ayer la importancia que tiene en el fútbol actual contar con un portero que tenga buen juego de pies. En una época en la que muchos equipos optan por presiones altas persiguiendo al hombre, es vital tener un guardameta que pueda poner en ventaja a sus compañeros.

La capacidad del de Vic con los pies es conocida de sobra desde hace tiempo; ha salido de la ‘escuela Barça’ y no se achanta nunca para salir tocando desde atrás. El primero que marcó ayer el Mallorca viene de una acción brillante en la que Arnau habilita a Adri Fuentes con un saque largo y deja solo al delantero para que la ponga por encima de Diego Fuoli, abriendo así el marcador de un partido que se auguraba complicado.

Así lo explicaba tras el duelo el propio futbolista: «Lo he visto, le he metido una bomba, y por suerte ha sido gol. Ya está, uno más. Y tres puntos, que es lo más importante».

Y es que no tan solo fue la asistencia. Ante la presión alta y agresiva del Sabadell, el criterio y el buen pie de Tenas fueron claves para que el Mallorca no se ahogase en su mitad de campo. De hecho, el cancerbero fue el segundo jugador de los bermellones que más pases hizo durante el encuentro (58), tan solo por detrás de Manu Morlanes (63).

El conjunto balear dispone así de un arma más para hacer daño a sus rivales. Si ya el balón parado estaba siendo una baza peligrosísima, ayer se demostró que el Mallorca puede crear peligro incluso desde su propia área. La capacidad de Adrián Fuentes para ir al espacio y ganarle la espalda a la defensa contraria es también un complemento perfecto para el buen pie y la picardía de Tenas en este tipo de situaciones.

Luis García dijo en rueda de prensa que era no jugada que no se había ensayado previamente. Sin embargo, está claro que será un recurso que los bermellones seguirán utilizando para encontrar el gol por la via rápida