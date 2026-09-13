El Mallorca quiere hacer valer su ley en Son Moix ante el Sabadell

Quizá para el mallorquinismo la visita del Sabadell a Son Moix en la jornada quinta del campeonato fue tomada, a priori, como un partido en el que la victoria tenía claro color bermellón. Pero lo cierto es que el conjunto arlequinado, de vuelta en la segunda categoría del fútbol español, ha empezado como un tiro y se presenta esta tarde en Son Moix (18:30 horas/IB3) como uno de los conjuntos revelación del campeonato y con una defensa difícil de superar.

El Mallorca, pese a la dificultad del rival, es plenamente consciente de que debe ganar para seguir enganchado a la parte alta de la clasificación. Los bermellones ya se han dejado cinco puntos en este inicio de Liga a domicilio, por lo que mantener el ritmo de victorias en casa es de obligado cumplimiento. Pero una cosa es decirlo y otra hacerlo.

Y es que los de Luis García siguen inmersos en la búsqueda de un estilo en el que, además de ser dueños de la posesión, pueden a su vez ser verticales y con colmillo en el área rival, algo que echaron de menos ante el Granada o Eldense.

Para este choque, el técnico asturiano va a tener que tomar una decisión en el costado izquierdo de la defensa. Toni Lat, que ha arrastrado molestias durante la semana, podría dejar su sitio a Luis Orejuela, según dejó entrever el preparador bermellón en la rueda de prensa previa. En el resto del once, se esperan pocas sorpresas, más allá de comprobar si Pablo Torre vuelve a repetir banquillo o si, por el contrario, es alguno de los extremos el ‘sacrificado’ para poblar todavía más el centro del campo.

Por su parte, el Sabadell, tercer clasificado e invicto en su regreso a LaLiga Hypermotion, tratará de asaltar el estadio mallorquinista para consolidarse como la sorpresa de la categoría de plata y dar continuidad a su excelente inicio de curso.

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El conjunto entrenado por Ferran Costa abrió el curso con dos empates prometedores en Gijón (0-0) y Castellón (0-0) y ha encadenado dos victorias contra el Almería (1-0) y el Córdoba (3-2). Costa, el técnico más joven de la categoría, podría repetir el once que sometió al Córdoba. Ha encontrado un equipo que responde a las mil maravillas.