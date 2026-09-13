El Mallorca gana por listo al Sabadell

Dos chispazos de Adri Fuentes bastaron a un Mallorca que fue de más a menos para derrotar al Sabadell y sumar su tercera victoria consecutiva en casa. Una gran asistencia de Arnau Tenas de más de setenta metros y un error de Urri permitieron al atacante madrileño lograr un doblete para irse hasta los tres goles este curso.

Una victoria siempre se debe celebrar, pero el Mallorca debe mostrar mucho más fútbol. Es difícil comprender el bajón que sufrió en la segunda mitad, donde solo la inoperancia ofensiva de los rivales le evitó llegar con miedo a los minutos finales.

Y es que el choque de este domingo frente al Sabadell era un partido mucho más peligroso que lo que el nombre del rival podía presuponer en un principio. El conjunto arlequinado se presentaba en Son Moix con la etiqueta de equipo revelación, invicto y difícil de someter.

Para este choque, Luis García introdujo varios cambios en el once, algunos forzados y otros que obedecieron a instrucciones tácticas. Soumahoro entró por Lato en el lateral izquierdo y Liso por Luvumbo en la banda. Esta variante provocó que por momentos el Mallorca jugara con una defensa de cinco, con carrileros.

Se preveía un partido disputado, con gran importancia de lo físico, y así fue desde el inicio. El conjunto visitante, pese a ser inferior en calidad técnica, no lo era en la disputa, lo que obligó a los bermellones a emplearse más de lo acostumbrado en una primera mitad en la que volvió a faltar fútbol y en la que dos jugadas aisladas les dieron la ventaja en el marcador.

Y esa sensación de igualdad no se rompió hasta el minuto diez, cuando Arnau Tenas se inventó una asistencia de setenta metros para Adri Fuentes. El portero bermellón, de lo más destacado del equipo, vio la carrera al espacio del atacante. Su balón, tenso y profundo, no lo pudo interceptar la defensa arlequinada, mientras que Fuoli, el guardameta, se quedó a media salida. El resultado fue que el '18' bermellón, con la derecha, la colocara por encima de manera sutil para marcar el primero de la tarde.

El gol, como era lógico, sentó muy bien a los de Luis García, que se desgañitaba en la banda exigiendo mucho más a Cerdà y Liso. Y es que los extremos, pese al gran empeño de la dirección deportiva en traer jugadores de este perfil, siguen sin ser protagonistas del juego. El de Pollença, sin embargo, tuvo el 2-0 en un disparo que se le fue alto tras una jugada personal.

Pero sin duda, quien iba a vivir su primera gran tarde como mallorquinista fue Adri Fuentes. Siempre en el centro de la crítica con la sombra de Muriqi acechando, fue más listo que nadie para anticipar la cesión, defectuosa, de Urri. El delantero, potente como él solo, llegó antes que Fuoli y solo tuvo que conducir antes de empujar el balón. Doblete y ventaja suficiente para empezar a gestionar el partido con más calma.

El choque entró en una fase en la que los bermellones querían calma y el Sabadell lo intentaba, pero sin éxito. Y si conseguían superar a la defensa, allí estaba Arnau Tenas, como cuando sacó un buen disparo de Miki Codina. Liso, igual de intrascendente que Cerdà, tuvo el 3-0 tras una dejada de Alex Sala, pero se le hizo de noche.

Poco le gustó el Sabadell a su entrenador, Ferran Costa, ya que al descanso hizo nada menos que cuatro sustituciones. Cambios que sentaron bien a los suyos, mucho más entonados que el Mallorca en el arranque de la segunda parte. De hecho, los bermellones cometieron más errores en cinco minutos que en los 45 anteriores. Morlanes y Darder no eran capaces de retener el balón y los fallos en las entregas se sucedían. Eso llevó a que Luis García ordenara entrar en el campo a Pablo Torre y Luvumbo por Cerdà y Darder, pero todo seguía igual.

Y como en Elda, el Mallorca confundía control con desidia y falta de velocidad, protagonizando una segunda parte aburrida a más no poder. Tan solo el desacierto del Sabadell en el último pase impedía que hubiese más partido. Era difícil de comprender, más allá de la relajación por el resultado, la bajada de nivel de los bermellones en la segunda mitad.

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Por suerte, nada más pasó y el Mallorca sumó su tercera victoria seguida en Son Moix y otro partido sin encajar. Por ahora las individualidades le bastan, pero necesita ofrecer mucho más fútbol y consistencia durante los noventa minutos.