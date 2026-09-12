Horario y dónde ver el Mallorca-Sabadell de LaLiga Hypermotion

Acumular victorias en Son Moix es vital para el Mallorca de Luis García. Mientras que fuera de casa el equipo sigue sin ofrecer una versión sólida, ante su público los bermellones están obligados a sumar de tres cada dos fines de semana para seguir enganchados a la parte alta de la clasificación. Y eso es lo que buscará este domingo frente al Sabadell, una de las revelaciones del campeonato.

El Mallorca no se puede permitir perder comba con los dos puestos que a final de curso dan el billete directo a Primera División. Los de Luis García, que todavía siguen acoplándose como equipo, necesitan dar un paso más. Tienen el control y apenas sufren atrás, pero son un conjunto previsible y que depende, por el momento, excesivamente de sus individualidades.

El cuadro de Luis García tendrá que controlar las ofensivas del conjunto de Ferran Costa, y la principal duda estará en el lateral izquierdo tras las molestias físicas de Toni Lato y la falta de rodaje de Alberto Moreno, con el canterano Luis Orejuela y el central Aboubaka Soumahoro como posibles alternativas.

Por su parte, el Sabadell, tercer clasificado e invicto en su regreso a LaLiga Hypermotion, tratará de asaltar el estadio mallorquinista para consolidarse como la sorpresa de la categoría de plata y dar continuidad a su excelente inicio de curso. El conjunto entrenado por Ferran Costa abrió el curso con dos empates prometedores en Gijón (0-0) y Castellón (0-0) y ha encadenado dos victorias contra el Almería (1-0) y el Córdoba (3-2).

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El choque, correspondiente a la jornada 5 del campeonato, se disputa este domingo a partir de las 18:30 horas. Se podrá ver en directo por televisión a través de LaLiga TV e IB3.