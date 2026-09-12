Adri Fuentes: “Respeto a quienes no confían en mí, pero no me va a afectar”

Adrián Fuentes (Madrid, 30 años) es uno de los grandes protagonistas del inicio de temporada del Real Mallorca. En una entrevista con este diario, el delantero resta importancia a las críticas, asegura que no siente presión y explica que lo que le genera no marcar es “rabia”. Además, asume que no conseguir el ascenso a Primera “podría ser” un fracaso, en línea con la exigencia de un objetivo que define como una “oportunidad única”.

¿Cómo se encuentra y cómo ve al equipo? Después del empate del pasado sábado, hay gente que ha mostrado un poco de preocupación.

Yo veo al equipo bien. Lo que sí que es cierto es que esta categoría es muy complicada. Y es verdad que el otro día el rival hizo un partido muy intenso y a nosotros nos costó tener más nuestro juego. Fue muy disputado. Por lo menos, si no se puede ganar, es importante no perder. Y ahora hay que hacer que el punto sea bueno contra el Sabadell.

¿Esa preocupación puede ser fruto de falta de paciencia o de que haya aficionados que todavía no están acostumbrados a la Segunda División después de cinco temporadas en Primera?

Puede ser, seguro que tiene parte de culpa ese aspecto. La Liga es muy larga, son 42 jornadas. Lo ideal sería ganar todos los partidos, pero es muy temprano todavía, solo estamos en la jornada 5. Esto es un año de partido a partido, porque es muy complicado y no puedes estar pensando en la jornada 32 sin haber pasado previamente por las anteriores. La fuerza que tenemos nosotros en ese aspecto tenemos que mantenerla, ser constantes. La categoría te exige mucho cada semana y de maneras muy diferentes. Además, creo que también todavía tenemos mucho margen de mejora, seguimos conociéndonos. Cada vez vamos explotando más nuestras características entre nosotros y eso es un proceso que no surge de la noche a la mañana.

El Sabadell es un recién ascendido, pero no han perdido aún. Son un hueso duro.

Vi muchos partidos de ellos la pasada temporada y es un equipo que estuvo un montón de tiempo invicto, seguramente ahora que han ascendido siguen con esa inercia. Siguen invictos en la categoría y eso significa que aunque sean un recién ascendido no va a ser fácil, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Nos van a plantear un partido muy difícil que nosotros tenemos que igualarlo como mínimo en intensidad, y luego sacar a relucir nuestro talento.

¿Cómo define el ascenso, como una obligación o una ilusión?

Lo veo como una obligación, también como una ilusión, sobre todo para mí y para muchos compañeros que no hemos estado en Primera nunca. Es un reto súper ilusionante y hay que afrontarlo con madurez y, sobre todo, no perder nunca ni la ilusión ni las ganas de esforzarse para conseguirlo. Es una oportunidad única.

¿Se podría considerar un fracaso no lograrlo?

Sí, podría serlo. El objetivo es clarísimo: devolver al Mallorca a Primera. Los jugadores como yo que nunca hemos pisado la categoría y otros compañeros que están aquí también tenemos que afrontar ese reto con ilusión porque es una oportunidad que puede ser de esos trenes que pasan una vez en la vida.

¿Tiene el Mallorca la mejor plantilla de la categoría?

No sé si será lo mejor, soy de los que piensa que en la jornada 42 vas a estar donde mereces. Esas respuestas se sabrán al final de la Liga. A priori, creo que tenemos un equipo muy competitivo, con muchísimos recursos y, sobre todo, gente muy profesional. Y lo más importante de todo es que veo piña. Ningún equipo consigue los retos colectivos si no son una piña, aunque tengan talento individual.

Adri Fuentes atiende a este diario en Son Bibiloni. / MANU MIELNIEZUK

En lo personal, seguramente sea el jugador del Mallorca del que más se está hablando, ¿Qué le suscita eso?

Para bien o para mal, está bien que se hable de uno. En este caso, yo sé que se me va a exigir como delantero hacer goles. Al fin y al cabo, es el trabajo del delantero, pero creo que hay mucho más allá de eso. Eso es una consecuencia del trabajo. Me preocuparía muchísimo si ni siquiera tuviera ocasiones, si no estuviera a gusto jugando, si viera que yo mismo me estoy dejando llevar y no me esfuerzo. Soy de los que cree que con trabajo y esfuerzo las cosas llegan, porque luego las características y las cualidades pienso que las tengo pienso.

¿Cómo lleva el cambio de estar hace varias temporadas jugando en Primera o Segunda RFEF a ser el delantero de un proyecto que aspira a volver a Primera?

Echando la vista atrás, lo veo como como una meta que conseguí la temporada pasada, que era llegar al fútbol profesional en España, cosa que nunca había hecho. Pero no por el hecho de haber llegado voy a conformarme con ello, sino que quiero seguir explotando. Me ha llegado la oportunidad tarde, quizá en edad, pero para nada considero que sea viejo. Todo lo que viene por delante es súper ilusionante y emocionante, pero también estoy exigiéndome y tratando de mejorar. Lo afronto como una oportunidad única de poder tocar techo en mi carrera en España.

¿En algún momento llegó a pensar que no iba a llegar al fútbol profesional?

Sí, se me pasó por la cabeza, pero automáticamente lo eliminé. Evité pensar en ello y me remonto hace dos temporadas cuando recalé en el Tarazona, en Primera RFEF. Venía de unos últimos años de haber pasado por clubes históricos de España, pero que estaban en categorías que no merecían. Castellón, Córdoba, Lugo, Real Murcia… Y tras una temporada muy mala en todos los aspectos en Lugo, desaparecí un poco del mapa. Prácticamente estuve toda la segunda vuelta allí que no jugaba. Daba igual lo que hiciera, estaba incluso en un punto de inflexión en el que pensaba: “a ver si se me va a acabar”. Llegó el verano y me quedé sin equipo hasta un 13 de agosto hasta que me llamó Juanma Barrero, el entrenador que tuve en Tarazona, que ya llevaba llamándome dos o tres años y yo le había dicho que no. Acabé jugando en la misma categoría que estaba jugando los dos años anteriores, pero no miré el escudo. Miré la oportunidad. Y curiosamente ese año hicimos una buena temporada, metí 16 goles y me dieron la oportunidad de volver a Córdoba, pero esta vez en Segunda División. Creo que si no hubiera tenido la situación de Lugo, probablemente no sería el mismo futbolista hoy en día. Ojalá ningún futbolista tenga que tocarlo, pero si llegas a tocar fondo como me pasó a mí, es importante saber gestionarlo para impulsarte hacia arriba.

Donde también jugó en el fútbol profesional, antes de hacerlo en España, fue en Croacia. ¿Cómo vivió esa experiencia?

Fue diferente. Yo pertenecía al Alavés, era sub-23. El primer año era el filial, al no conseguir ascender a Segunda B, el club tenía o tiene un club en propiedad allí en Croacia en la Primera División, el NK Istra. Y tras esa temporada decidieron cederme. Me fui con 21 años y fue un salto grande en cuanto a categoría. Me sirvió también para madurar y, sobre todo, crecer físicamente. Jugaba en una liga de hombres y eso me ayudó. Luego tuve un poco de mala suerte, me rompí el menisco y el cartílago de la rodilla y el segundo año me lo perdí. Pero la experiencia me sirvió, sobre todo, para madurar como persona fuera de casa, más allá de como futbolista, que también.

En lo que se refiere al Mallorca, ha dicho ya muchas veces que no siente presión, sino responsabilidad. ¿Ha sentido durante estos partidos algo de ansiedad por marcar?

La presión va a existir siempre. No me siento presionado, me siento rabioso porque muchas veces veo que tengo opciones de poder encarar una situación que puede acabar en gol. Y cuando veo que estoy rozando tanto la posibilidad de marcar goles me empieza a dar rabia, no ansiedad, porque veo que, a veces, de manera muy fácil puedo generar algo. Como por ejemplo el otro día, contra el Eldense. Llego con calma al primer remate, me coloco bien, chuto con fuerza y el portero la saca que ni se la espera. Esas situaciones me dan rabia, no es que me creen ansiedad, me da rabia porque digo: “qué difícil es a veces hacer un gol y parece que es mentira”. Es verdad que hay que mejorar, como todo el mundo. A mí lo que me importa es poder seguir teniendo ocasiones.

Usted habla mucho también, como delantero, del trabajo que hay detrás de los goles. ¿Necesita el Mallorca un punta que haga 20 goles? En el último ascenso, el máximo goleador fue Abdón, con 10.

Está claro que un delantero, sea yo o sea el que sea, si marca 20 goles o más está haciéndole una ayuda enorme al equipo. Pero no solamente va a definir eso el objetivo. El Almería la pasada temporada llegó hasta la final del play-off y Arribas fue el máximo goleador de la Liga, con 25. Y aún así no le dio para ascender. Lo importante es que todos funcionen, tanto los que juegan más como los que menos lo hacen. Hay que ser un equipo en mayúsculas, eso es lo que ayuda a conseguir los objetivos. Que luego yo como delantero, o el que sea, hace más de 20 goles, genial. Pero si me dices: “Adri, vas a marcar 20 goles pero no vas a ascender y el equipo no va a entrar en play-off”. Prefiero meter diez u once y conseguir el ascenso.

¿Cómo recibió la noticia de que el club buscaba otro delantero y el fichaje de Buksa?

La encajo con total perfección. Todas las plantillas que optan a conseguir objetivos tienen plantillas amplias. También soy de los que piensa que la competencia te hace mejorar. La temporada pasada me ocurrió algo parecido. Llegué a Córdoba como tercer delantero. Estaban Sergi Guardiola y Niko Obolskiy, y acabamos jugando Sergi y yo. Lo encajo con total normalidad porque es lógico.

¿Qué le dice a los que no terminan de confiar en Adri Fuentes?

Respeto sus opiniones, pero no me va a afectar. Voy a seguir siendo yo, voy a seguir esforzándome y cuando llegue la jornada 42, ojalá habiendo conseguido el objetivo, estaré expuesto a críticas tanto buenas o malas, y las aceptaré o las llevaré lo mejor que pueda. Lo único que les pido es que no dejen de apretar, es importante que una afición esté por detrás apretando y exigiendo, y que sigan apoyando. No les voy a decir que tengan paciencia, pero debería hacerlo porque no se gana la Liga en la jornada 5. Va a haber buenos momentos y va a haber momentos no tan buenos. Y en esos momentos no tan buenos, lo que sí que les diría es que no dejen de animar. Eso nos hace ver que están con nosotros. Las críticas, al fin y al cabo, vamos a estar expuestos siempre a ellas. Hay que entenderlo, pero no hay que entrar en detalles y, sobre todo, no tener que meter la cabeza bajo tierra porque te critiquen 100 o 200 personas. A mí eso me da igual. Yo me voy a centrar en mi trabajo y tratar de hacer lo mejor posible por este escudo y esta camiseta.