Luis García: "El que se ponga nervioso es el que lo va a pasar mal"

Luis García no quiere “nerviosismos”. “Es un clásico de los equipos que descienden: se cree que se va a ganar 3-0 sin que el rival te tire a puerta, y nada más lejos de la realidad”, ha declarado el técnico en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Sabadell. Tras la preocupación que ha generado el empate contra el Eldense en cierto sector del mallorquinismo, el asturiano vuelve a apelar a la “estabilidad”: “Esto va a ir hasta el último día, el que se ponga nervioso es el que lo va a pasar mal”.

El preparador bermellón ha asegurado que les ha “venido bien esta semana larga” de entrenamientos para reforzar conceptos y reconoce que su equipo debe seguir mejorando, pero también destaca el trabajo realizado hasta ahora: “Tenemos que poner en valor que solo hemos encajado dos goles y que hemos generado multitud de situaciones. Tenemos que seguir intentando generar más juego y seguir defendiendo igual o mejor. En los últimos años, salvo el último, que fue un poco atípico con el Racing, quienes menos reciben son los que han conseguido el objetivo del ascenso”.

En cuanto al Sabadell, que llega invicto a Son Moix, Luis García ha avisado de que será un partido muy duro: “Es un gran rival, estoy convencido de que va a estar luchando por los puestos de play-off. Tienen unas señas de identidad muy claras. Son muy agresivos, con mucha energía y verticales. La pasada temporada solo encajaron 27 goles y en esta solo han recibido dos. Que nadie espere un partido sencillo, es un rival muy complicado, vamos a necesitar máxima concentración”.

Para el duelo ante los arlequinats, es duda Toni Lato, que el jueves hizo “trabajo parcial”. “Vamos a ver qué sensaciones tiene, está haciendo muy buen inicio de temporada”. En el caso de que el valenciano no pueda ser de la partida, el técnico ha repasado las diferentes alternativas de las que dispone, con Soumahoro, Alberto Moreno y Luis Orejuela. Sobre el canterano, ha asegurado que “está totalmente preparado”.

Respecto al sevillano, el ovetense ha afirmado que se encuentra “disponible”, como también lo está Arnau Puigmal: “Han entrenado con el grupo. Alberto requiere de tiempo porque lleva tiempo parado. Arnau hizo la pretemporada de manera parcial, podría estar más preparado”.

Quien seguirá sin estar en la convocatoria será Abdón Prats. “Está cerca de hacer sesiones parciales con el grupo. La lesión era en una zona comprometida y peligrosa, pero los tiempos incluso se están acortando”, ha manifestado sobre el artanenc.

Luis García ha sido preguntado también por el límite salarial, donde el Mallorca ocupa la segunda posición de la categoría. El entrenador, sin embargo, le resta importancia: “No sé cómo funciona exactamente. Sí que sé que una cosa es eso y otra lo que hayas invertido. Lo tomamos con naturalidad, no miramos números o datos. El Almería está el último, lo que es sorprendente. Pero no nos fijamos en eso”, ha sentenciado.