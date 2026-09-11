Un día histórico para el Real Mallorca: 25 años del debut en la Champions League

El 11 de septiembre de 2001 es una fecha histórica e inolvidable para el mallorquinismo. El mundo vivió aquel martes pendiente de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York. En medio de la conmoción, a las 20:45 horas el balón echó a rodar en Son Moix. El Mallorca debutaba en la fase de grupos de la Liga de Campeones. El rival, el Arsenal.

Este viernes se cumplen 25 años de aquella noche. Un cuarto de siglo en el que el club rojillo ha vivido una auténtica montaña rusa. Ha ganado la Copa del Rey, ha vuelto a disputar una final, ha descendido tres veces a Segunda y una a Segunda B y ha protagonizado tres ascensos. Ahora recuerda aquella cita europea mientras compite de nuevo en Segunda División.

Pese al horror y la incertidumbre de aquella jornada, la UEFA decidió mantener los partidos. Antes del encuentro se leyó un comunicado de condena y se guardó un minuto de silencio por las víctimas.

En Son Moix se reunieron 22.500 espectadores, entre ellos el cantante británico Rod Stewart. El Mallorca, dirigido por Bernd Krauss, formó de inicio con Leo Franco; Olaizola, Niño, Nadal, Miquel Soler; Engonga, Marcos, Campano, Ibagaza; Luque y Eto'o.

Un gol para la historia

Para la historia quedó el 1-0, obra de Vicente Engonga al transformar en el minuto 11 un penalti cometido sobre Albert Luque. Fue el primer gol del Mallorca en una fase de grupos de la Champions y sirvió para derrotar a un Arsenal con jugadores como Vieira, Pires o Thierry Henry.

Aquella aventura europea terminó en la fase de grupos, pese a que el Mallorca sumó nueve puntos. Nunca ha vuelto a disputar esa ronda de la Liga de Campeones.

Dos años después llegó otro de los grandes hitos de su historia. En 2003, el equipo de Gregorio Manzano conquistó la Copa del Rey tras derrotar por 3-0 al Recreativo de Huelva. En 2024 volvió a alcanzar la final, aunque cayó ante el Athletic Club en la tanda de penaltis.

Entre ambos momentos llegaron también los años más difíciles. El Mallorca descendió a Segunda en 2013, cayó a Segunda B en 2017 y encadenó después dos ascensos consecutivos, primero a Segunda y luego a Primera. Volvió a perder la categoría en 2020, regresó un año después y en 2026 ha sufrido su tercer descenso a Segunda.

Las horas previas al encuentro contra el Arsenal estuvieron marcadas por la incertidumbre. Incluso hubo jugadores que conocieron lo ocurrido en Nueva York cuando subían al autocar camino de Son Moix. “Será un día difícil de olvidar”, recordaba meses después Ramon Servalls, entonces director de Relaciones Externas del Mallorca. 25 años después, aquel 11 de septiembre permanece como una de las noches irrepetibles de la historia del mallorquinismo.