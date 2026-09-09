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El temporal que azota Mallorca deja daños "devastadores" en Son Bibiloni

El primer equipo entrenará con normalidad en Ciutat Esportiva Antonio Asensio, pero el club trabaja en alternativas para garantizar las sesiones del fútbol base del jueves

Efectos del temporal en Son Bibiloni.

Efectos del temporal en Son Bibiloni. / RCDM

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César Mateu

César Mateu

Palma

El temporal que azota Mallorca también ha provocado destrozos en la Ciutat Esportiva Antonio Asensio. La entidad bermellona ha informado este miércoles de que el paso de la tormenta ha dejado numerosos daños materiales en Son Bibiloni, que el propio club ha calificado de “devastadores”. Las imágenes muestran vallas destrozadas y caídas, con árboles arrancados del suelo.

Efectos del temporal en Son Bibiloni.

Efectos del temporal en Son Bibiloni. / RCDM

Con la mirada puesta en el Sabadell

El primer equipo, por su parte, podrá entrenar con normalidad en la ciudad deportiva, donde continúa preparando la visita del Sabadell de este domingo en Son Moix. Los desperfectos ocasionados por el temporal no alterarán el trabajo previsto para la primera plantilla.

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Efectos del temporal en Son Bibiloni.

Efectos del temporal en Son Bibiloni. / RCDM

Entrenamientos fútbol base

La situación es diferente para las categorías inferiores. Siguiendo las recomendaciones de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) y debido al mal estado de las instalaciones, el Mallorca ha suspendido los entrenamientos de todos los equipos de su fútbol base para el miércoles. Y, para el jueves, el club trabaja ahora en alternativas para garantizar que todos puedan retomar sus sesiones.

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