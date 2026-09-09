Los nuevos del Mallorca lo tienen claro: «Hay que tomar el ascenso como una ilusión»

Los últimos en llegar al Mallorca tienen claro el objetivo este año en Segunda División: regresar a Primera. Los nuevos jugadores del conjunto bermellón afrontan el reto con ambición, pero también con la conciencia de que el camino será largo y exigente. Alberto Moreno, Adam Buksa, John Chetauya, Adrián Liso y Guillermo Fernández analizaron este miércoles, en la tienda Specialized, sus primeros pasos en el equipo y coincidieron en que el ascenso hay que tomarlo «como una ilusión».

Uno de los futbolistas que mejor conoce la exigencia del fútbol de élite es Alberto Moreno. El lateral explicó que no tardó en aceptar la propuesta del Mallorca cuando llegó a finales de agosto. «Había tenido alguna oferta, pero no era nada que me llenara de verdad. Entonces llegó esta oferta por medio de Pablo. Lo valoré con mis representantes y con mi familia y la verdad es que me gustó», explicó. El defensa reconoció que uno de los principales atractivos del proyecto fue volver a competir por un objetivo ambicioso. «Más que gustar fue el sentir, el volver a competir por algo con ilusión, que es subir a Primera División», señaló.

Moreno todavía trabaja para recuperar su mejor estado físico después de haber disputado su último partido con el Como el pasado 26 de mayo. El futbolista lleva dos semanas entrenándose al margen del grupo para recuperar el ritmo después de tres meses sin competir. Este miércoles, además, explicó que se había quedado en el gimnasio debido a la carga acumulada. «Mañana, si Dios quiere, entreno ya con el equipo y ojalá el míster me convoque», afirmó.

El veterano futbolista también valoró una plantilla que cuenta con 29 jugadores. «Quizás casi 30 jugadores sean excesivos, pero esta temporada son 42 partidos y necesitas una plantilla amplia», indicó. Moreno considera que la competencia interna puede terminar siendo beneficiosa. «El ser más jugadores al final te hace competir más, trabajar más, porque sabes que tienes a dos o tres detrás que te están comiendo o que quieren jugar», apuntó.

El futbolista andaluz afrontará por primera vez una temporada en Segunda División y, aunque reconoce que todavía no conoce de primera mano la categoría, tiene claro que el Mallorca no puede relajarse. «Son equipos de Primera División», afirmó al referirse a los rivales que encontrarán. «Todos los partidos van a ser una final», aseguró. El defensa considera que el equipo debe avanzar «partido a partido» y, sobre todo, evitar cualquier exceso de confianza. «No creernos más que nadie, porque si no estás muerto», advirtió.

Buksa asume el reto del gol

Otro de los grandes nombres propios del nuevo proyecto es Adam Buksa. El delantero polaco llega para aportar gol y no esconde que uno de sus grandes objetivos personales pasa precisamente por marcar diferencias en el área. Preguntado por la responsabilidad de ocupar el lugar de un futbolista como Vedat Muriqi, Buksa reconoció que «no es fácil reemplazar a un jugador así», al considerar que el kosovar es «una leyenda» del club después de haber marcado muchos goles. Sin embargo, el nuevo delantero bermellón está dispuesto a asumir el reto.

«Estoy muy hambriento de goles, muy hambriento de minutos y tengo mucha confianza en que, cuando tenga mis oportunidades, las aprovecharé y marcaré», explicó. El polaco también dejó claro que sus objetivos individuales están vinculados a los colectivos. «El objetivo número uno es volver a Primera. Es claro y evidente», señaló. Buksa admitió que tiene en mente una cifra de goles para esta temporada, aunque prefirió no hacerla pública.

John Chetauya: «El equipo transmite que tiene las ideas muy claras»

John Chetauya, por su parte, destacó las primeras sensaciones que ha encontrado en el Mallorca y la claridad del proyecto. El centrocampista se mostró convencido de que el conjunto bermellón sabe perfectamente qué quiere conseguir esta temporada y qué camino debe seguir para hacerlo.

El ex del Elche también explicó que su polivalencia puede permitirle adaptarse a diferentes necesidades del equipo. Chetauya considera que esa versatilidad puede ser importante en una plantilla amplia y con muchos partidos por delante, especialmente en una categoría en la que la exigencia física obliga a contar con alternativas.

Adrián Liso fue otro de los protagonistas de la comparecencia. El extremo, uno de los jugadores que más minutos ha acumulado en este inicio de campeonato, considera que el Mallorca todavía necesita tiempo para terminar de conjuntar todas sus piezas. «Somos muchos nuevos. Tampoco nos conocemos a la perfección», explicó. El futbolista, sin embargo, confía en que esa circunstancia vaya desapareciendo con el paso de las semanas. «Con el tiempo y sobre todo con las semanas, seguro que irá mejorando. Ya estamos trabajando en ello para poder sacar los máximos puntos posibles en los partidos», señaló.

Por su parte, Guillermo Fernández afronta una temporada especialmente importante después de dar el salto al Mallorca. El joven centrocampista, que llegó procedente del Barcelona en el último día del mercado de fichajes, sabe que tendrá que competir por minutos en una medular con futbolistas de mucha experiencia, pero afronta la situación como una oportunidad para aprender.

«Hay mucho nivel dentro del campo. Estoy aquí para aprender de todos ellos», explicó el futbolista, que citó a varios de sus compañeros como referentes dentro del vestuario. Fernández se define como un centrocampista de perfil 'ocho', aunque también está preparado para jugar en otras posiciones. «Me considero un ocho, pero puedo jugar también de seis y de diez», señaló.