El Mallorca se mide a un Sabadell invicto

El Mallorca se mide este domingo a un hueso duro de roer: el Sabadell. El conjunto catalán, que venció este lunes al Córdoba en el partido que cerró la jornada 4, está invicto hasta ahora y se sitúa tercero, por encima del equipo bermellón en la clasificación. El cuadro arlequinat llega en un gran momento de confianza y con la intención de mantener su buen inicio de campeonato.

Los de Ferran Costa están siendo, junto al Celta Fortuna, la revelación de la Liga hasta ahora. A pesar de ser un recién ascendido, están mostrando personalidad y atrevimiento a la hora de jugar, con una intensidad y agresividad que hacen que sea un equipo muy incómodo para tener enfrente.

El duelo de este domingo será una prueba muy exigente para los de Luis García, ante un elenco que tan solo ha encajado dos goles en cuatro jornadas. De hecho, hasta el partido ante el Córdoba, habían conseguido cuajar tres porterías a cero en tres partidos. Una fortaleza defensiva que está siendo una de las principales claves de este gran arranque.

Entre las figuras más destacadas de los arlequinats cabe destacar al capitán, Urri, y a su delantero, Nicholas Gioacchini. El ariete lleva ya tres goles y sumó un doblete ante el conjunto blanquiverde y el centrocampista es una pieza indispensable dentro del esquema de Ferran Costa.