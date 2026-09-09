Alex Sala se adueña del centro del campo del Mallorca

Alex Sala ha irrumpido en este inicio de campeonato como una de las grandes certezas del Mallorca. El centrocampista catalán se ha convertido en el jugador más diferencial del conjunto bermellón y, hasta el momento, en el mejor fichaje de Pablo Ortells en este mercado de verano. Lo que hace apenas tres o cuatro semanas parecía difícil de imaginar —una medular sin Sergi Darder, Manu Morlanes y Pablo Torre— hoy empieza a entenderse de otra manera. Porque Sala no ha llegado simplemente para ser una pieza más en el centro del campo, sino que está empezando a hacerlo suyo.

El de Viladecans enamoró a Son Moix en cuestión de dos partidos con el guante que tiene en su bota derecha. Hacía varias temporadas que el Mallorca no tenía un futbolista con un golpeo como el que posee el ex del Córdoba. Su potencia y precisión convierten el balón parado en un arma peligrosísima para el equipo bermellón, tanto en las faltas como en los córners. Pero Sala no destaca únicamente por su calidad técnica. El centrocampista también ha demostrado que no tiene miedo a asumir galones pese a ser un recién llegado. Lo hizo el pasado sábado ante el Eldense, cuando asumió la responsabilidad de lanzar el penalti. Y aunque lo falló, lo más probable es que, si continúa ejecutándolos de la misma manera, marque muchos más de los que erre.

Luis García no dudó en calificarle hace varias semanas como un jugador “de Primera División”. Y viendo la clase y el talento que desprende Sala, no parece descabellado pensar que en cuestión de una o dos temporadas pueda estar jugando en un club de la máxima categoría del fútbol español, ya sea en el Mallorca o en otro equipo. La entidad bermellona, además, posee una opción de compra sobre el centrocampista, una posibilidad que podría convertirse en prácticamente obligatoria si el futbolista mantiene este nivel.

La competencia en el centro del campo del Mallorca esta temporada es muy elevada, y el último ejemplo se vio en el Nou Pepico Amat. Allí, Pablo Torre tuvo que comenzar el partido desde el banquillo. El cántabro es uno de esos futbolistas que sería titular no solo en prácticamente cualquier equipo de Segunda, sino también en muchos conjuntos de Primera. Sin embargo, el nivel mostrado por Alex Sala le ha ganado la partida de momento.

Esa es precisamente la exigencia que existe esta temporada en el Mallorca y que el propio Sala está elevando con sus actuaciones. Personalidad, calidad, golpeo y capacidad para asumir responsabilidades. En apenas unas jornadas, el centrocampista catalán ha pasado de ser un desconocido para muchos a convertirse en uno de los nombres propios del proyecto bermellón.