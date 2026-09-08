Las bandas del Mallorca no despegan

La plantilla del Real Mallorca esta temporada se caracteriza por tener un número amplio de extremos, especialmente por el contraste que existe en comparación con campañas anteriores. Tras varios mercados en los que el conjunto bermellón tenía un claro déficit de jugadores de banda, esta vez Pablo Ortells se ha encargado de que ocurra todo lo contrario. Sin embargo, estos extremos apenas están teniendo incidencia en el juego de los de Luis García.

Ni Luvumbo, ni Josep Cerdà, ni Antoniu Roca ni Adrián Liso están pudiendo ser protagonistas. Y en partidos como el del pasado sábado ante el Eldense, en los que el equipo contrario te cierra las líneas de pase por dentro, es de vital importancia tener amplitud y que los futbolistas de banda entren en permanente contacto con la pelota.

Uno de los factores que está perjudicando a los jugadores que ocupan esta demarcación es la lentitud en la circulación de balón. Los bermellones deben ser más agresivos y más rápidos a la hora de llevar la pelota hacia las bandas y percutir. De lo contrario, el factor sorpresa se pierde y se le facilita mucho al contrario la tarea defensiva.

Es misión tanto de los propios extremos como del equipo que estos tengan más protagonismo y mucha más participación en el juego. El que más lo intenta de ellos es Luvumbo, aunque no está precisamente todo lo fino que se podía esperar después de su gran pretemporada.

El angoleño se mete hacia dentro en muchas ocasiones para dejarle la banda a Miguel Calatayud, pero ya sea porque el jugador no escoge bien el momento para realizar el movimiento o porque la lenta circulación del balón provoca que no haya ningún tipo de efecto sorpresa, se trata de un automatismo que hasta ahora está siendo demasiado previsible.

Caso algo diferente es el de Josep Cerdà. El pollencí apenas está entrando en juego. Contra el Eldense, dio tan solo seis pases hasta que fue sustituido en el minuto 62. Una participación demasiado escasa para un futbolista de sus características, con buen pie y capacidad para combinar con sus compañeros.

Y ahí aparece una de las principales tareas pendientes del Mallorca. El equipo ha incorporado y recuperado efectivos para una posición que durante las últimas temporadas había sido uno de sus principales problemas, pero tener extremos no sirve de mucho si estos no participan en el juego.

El conjunto de Luis García necesita encontrar la manera de activar a sus futbolistas de banda. Para ello, no solo será necesario que Luvumbo, Cerdà, Roca o Liso eleven su nivel individual, sino también que el equipo genere las condiciones necesarias para que puedan recibir en situacione ventajosas. Si el Mallorca consigue hacerlo, tendrá una herramienta ofensiva que ahora mismo está infrautilizada.