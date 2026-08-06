La afición del Mallorca se ilusiona tras ganar al PSG, pero reclama más fichajes: "Nos falta un delantero"

La afición del Mallorca renueva sus ilusiones tras el varapalo de la pasada temporada y confía en el ascenso a Primera, pero también tiene claro que, para conseguir el objetivo, todavía faltan algunas piezas. La mayoría de los consultados por este diario en el Trofeu Ciutat de Palma coinciden en la necesidad de fichar un delantero, pero se muestran satisfechos hasta ahora con el mercado. “Tenemos que afrontar este curso como una temporada de transición hacia un nuevo proyecto. Este año no creo que nos pase como hace más de diez años, que nos costó tanto salir del pozo, sino lo contrario, es un paso hacia atrás para volver con más fuerza. Considero que los nuevos fichajes, junto con gente como Pablo Torre, Luvumbo y Jan, si se queda, pueden ser la columna vertebral de una estructura a la que deberíamos sumar gente del filial para darnos una base para los próximos años, que estaremos en Primera”, declara Manuel Oliver, socio 11.562.

Para algunos, como Xisco Pérez (abonado 9.918), el ascenso es “lo mínimo que se debe exigir” tras la hecatombe de la pasada campaña. “Tenemos que ascender. Los fichajes, de momento, son acertados, pero falta un delantero centro, porque creo que con los que hay no lograremos el objetivo”, afirma este socio, que tiene claro que Jan Virgili se marchará si algún club paga su cláusula: “Se quiere ir, está clarísimo, pero no ha venido nadie que pague su cláusula. Si la pagan él seguro que dice que sí, así que habría que buscar un perfil para sustituirlo”.

Otro que considera que Virgili no se quedará es Gori (abonado 14.945), que coincide con Xisco también en que falta un punta: “Las sensaciones son buenas porque los fichajes son interesantes. El compromiso y el nivel de juego que han presentado, por el momento, es bueno. Lo que falta, seguro, es un delantero centro”. En la misma línea se sitúa David García (socio 292), que todavía sigue sin asimilar el descenso: “Las sensaciones son raras, todavía no me hago a que estemos en Segunda. Y necesitamos fichajes para reforzar la delantera, porque no tenemos mucho”.

Su madre, Marisol, socia 366, continúa muy decepcionada por el descenso y clama contra toda la plantilla excepto un jugador, Martin Valjent: “No estoy muy segura de lo que van a hacer. Estoy contenta porque Valjent se queda, pero los otros, por mí, se podrían haber ido todos. Nos han dejado en Segunda porque les ha salido de ahí, no han querido hacer lo que les tocaba. Para eso cobraban, para seguir en Primera. El único que salvo es a Valjent, a los demás los podrían echar a todos”.

La sensación que reina, no obstante, es el optimismo, tal y como ocurre con José Manuel Navarro, abonado 11.702: “Creo que la temporada promete a pesar de que hayan salido figuras importantes, como Muriqi o Samu Costa. Pero hay fichajes que ilusionan, también el quedarse con Luvumbo, Pablo Torre, Valjent; que todavía no haya salido Jan Virgili… son cosas importantes y positivas. Pienso que nos hemos reforzado bien, Puigmal es un buen fichaje para la defensa. Hay una plantilla muy competitiva para ascender”.

Hugo Barrera (socio 5.659) también se muestra ilusionado, aunque como la mayoría, piensa que todavía faltan fichajes para tener una plantilla completa: “La mayoría se quedan. Con Darder, Morlanes, Virgili… podemos hacer un muy buen papel en Segunda, y espero que podamos subir. Aun así, creo que falta un lateral derecho y a lo mejor también un mediocentro defensivo”.