Fútbol | RCD Mallorca
El Mallorca vende camisetas del PSG en la tienda de Son Moix
La presencia de las equipaciones del conjunto parisino en el establecimiento oficial ha llamado la atención de numerosos mallorquinistas, que han reaccionado indignados en las redes sociales
El Mallorca ha sorprendido, e incluso indignado, a sus aficionados por una iniciativa de Football Emotion con motivo del Trofeu Ciutat de Palma. La marca, que viste al conjunto bermellón, ha puesto a la venta en la tienda oficial del club camisetas del Paris Saint-Germain, rival del conjunto mallorquinista en el tradicional torneo de verano que se disputa este miércoles a las 21:00 horas en Son Moix.
La presencia de las elásticas del conjunto parisino no ha pasado desapercibida y ha generado un aluvión de reacciones en las redes sociales. Numerosos mallorquinistas han expresado su sorpresa y malestar al ver a la venta productos del equipo visitante en la tienda oficial, una imagen poco habitual que ha despertado todo tipo de comentarios entre los aficionados.
Football Emotion, empresa con la que el Mallorca tiene un acuerdo de merchandising junto con Nike hasta 2028, ha aprovechado que el PSG también está vestido por la firma multinacional estadounidense para hacer negocio ya que se esperan la llegada de muchos turistas por el choque en Palma.
La iniciativa coincide con la visita del PSG para disputar el Trofeu Ciutat de Palma, un partido que ha despertado una enorme expectación entre la afición y para el que se espera un lleno en Son Moix si los abonados responden a la cita.
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