Samu Costa, la venta más rentable de la historia del Mallorca

La venta de Samu Costa está a punto de convertirse en historia en el Real Mallorca. El centrocampista portugués pondrá rumbo al Al-Nassr en una operación valorada en 22 millones de euros, una cifra que igualará el traspaso de Kang In Lee al PSG en el verano de 2023 como la más alta acordada por el club bermellón.

Sin embargo, el ingreso que recibirá el Mallorca será incluso superior al que obtuvo por el internacional surcoreano. En el caso de Kang In, la entidad acabó percibiendo alrededor de 17 millones de euros, ya que el futbolista se reservó un 20 % de sus derechos al renunciar a la prima de fichaje cuando llegó libre procedente del Valencia en 2021. Con Samu Costa ocurrirá una situación diferente, aunque con un resultado similar: el Almería conserva el 20 % de la plusvalía de una futura venta, por lo que de los 22 millones de euros pactados la entidad balear ingresará aproximadamente 18,2 millones de euros, la mayor cantidad neta obtenida por el club en un traspaso.

El portugués llegó a Son Moix en el verano de 2023 procedente del conjunto indálico, en una operación valorada en tres millones de euros más el traspaso de Baba. En sus tres temporadas en la isla, se ha convertido en una pieza imprescindible en el centro del campo. Su crecimiento le ha abierto las puertas de la selección portuguesa, con la que ha disputado el Mundial este verano, y ha despertado el interés de varios clubes europeos, aunque finalmente será el Al-Nassr quien se hará con sus servicios.

Si la operación se confirma en las próximas horas, igualará el mayor traspaso de la historia del Mallorca en cuanto a importe bruto, un registro que hasta ahora correspondía a Kang In Lee, vendido al PSG por 22 millones de euros en 2023. Este mismo verano, Muriqi también ha protagonizado una de las operaciones más importantes del club al ser traspasado por 15,5 millones de euros. Sin embargo, la Lazio conservaba el 45 % de la plusvalía de una futura venta, por lo que el equipo balear ha acabado ingresando alrededor de 12 millones de euros.

Antes de ellos, Diego Tristán protagonizó en el año 2000 su fichaje por el Deportivo de La Coruña en una operación valorada en torno a 17 millones de euros, mientras que Albert Luque siguió el mismo camino dos temporadas después por 15 millones. Esa misma cifra pagó el Barcelona en 1999 para hacerse con los servicios de Dani García Lara. Por su parte, Dani Güiza puso rumbo al Fenerbahçe en 2008 por 15 millones de euros, después de firmar una temporada histórica en la que conquistó el 'pichichi' con la camiseta bermellona.

Mención aparte merece el caso de Samuel Eto'o. El delantero camerunés fue traspasado al Barcelona en 2004 en una operación valorada en alrededor de 24 millones de euros, la mayor de la historia del Mallorca en términos absolutos. Sin embargo, el Real Madrid conservaba el 50 % de sus derechos, por lo que el club bermellón únicamente ingresó alrededor de 12 millones de euros.

Más allá del aspecto deportivo, la marcha de Samu Costa supondrá un importante impulso económico para la entidad. Los 18,2 millones de euros que ingresará el Mallorca permitirán afrontar con mayor margen lo que resta de mercado de fichajes y reforzar la plantilla de cara a la nueva temporada. Si nada se tuerce, el internacional portugués se despedirá de Son Moix dejando una huella deportiva evidente y entrando en la historia del club como el protagonista de la operación que más dinero reportará al Mallorca.