Rafel Pol, segundo entrenador de Luis Enrique: "El Mallorca ha construido un equipo que tiene muy buena pinta para Segunda División"

El mallorquín Rafel Pol, mano derecha de Luis Enrique en el PSG, ve al Mallorca con un gran potencial para conseguir el ascenso a Primera: "Creo que no solo han hecho un muy buen partido, han hecho muy buena pretemporada en general. Han construido un equipo que tiene muy buena pinta para Segunda División. Es larga, complicada y está por ver, pero creo que el proyecto ilusiona. Ojalá que les vaya muy bien y puedan subir a Primera", ha declarado el de Campanet tras el Trofeu Ciutat de Palma, que se ha quedado en Son Moix tras el triunfo por 3-0 de los bermellones ante un conjunto parisino que ha tenido que recurrir a muchos jugadores del filial por sus bajas.

"A nivel personal ha sido un día especial para mí, es la primera vez que estoy aquí como profesional jugando un partido contra el Mallorca", ha manifestado Pol, que antes del encuentro ha recibido un homenaje por parte de la entidad junto a su familia y ha sido ovacionado por todo el estadio. "No tenía ni idea, ha sido muy emotivo", ha comentado.

Preguntado sobre si se ve regresando a la isla para entrenar, ha sido tajante: "A Mallorca vuelvo siempre, he pasado todas las vacaciones aquí, pero de momento tengo ganas de seguir tiempo en París".

Tras esta derrota, los de Luis Enrique afrontan una semana con dos finales -Supercopa de Europa y de Francia-. Habiendo empezado la pretemporada hace una semana y con muchos futbolistas aún de vacaciones por el Mundial, tan solo disputarán dos amistosos de preparación: el de esta noche y otro el sábado, ante el Manchester United. "Sabíamos que era un partido especial, nos faltaban muchos jugadores, había otros que era el primer día que estaban con nosotros. Dentro de todas las complicaciones que presentaba el partido, tenemos que intentar quedarnos con las positivas, corregir las que tenemos que mejorar y seguir adelante, porque en siete días tenemos una final", ha zanjado Rafel Pol.