Fútbol | RCD Mallorca
El PSG aterriza en Son Moix sin gran parte de sus estrellas
Luis Enrique presenta una convocatoria repleta de canteranos para el Trofeu Ciutat de Palma que jugará esta noche ante el Mallorca
El campeón de Europa apenas lleva una semana de pretemporada y piezas clave como Dembélé, Doué o Fabián Ruiz ni siquiera se han incorporado a los entrenamientos debido al Mundial
El PSG afrontará esta noche el Trofeu Ciutat de Palma (21:00 horas) frente al Mallorca con una convocatoria que dista mucho de la que conquistó Europa hace apenas unos meses. El conjunto parisino, condicionado por el Mundial disputado este verano, comenzó la pretemporada hace apenas una semana y Luis Enrique tendrá que dar descanso a buena parte de sus futbolistas más importantes.
Aunque este lunes se reincorporaron a los entrenamientos piezas importantes como Vitinha, João Neves, Nuno Mendes y Marquinhos, estos tampoco estarán disponibles para medirse al equipo bermellón. A esas bajas se suman otras ausencias de enorme peso en la plantilla parisina: Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Fabián Ruiz, Achraf Hakimi, Lucas Hernández, Zaire-Emery y Bradley Barcola, entre otros.
Con ese panorama, la expedición desplazada a Mallorca está formada en gran parte por jóvenes del filial. Entre los nombres más reconocibles aparecen Khvicha Kvaratskhelia, Willian Pacho, Illia Zabarnyi, Beraldo, Safonov y Mayulu, acompañados por una larga lista de canteranos.
El duelo de Son Moix será, además, el primer y penúltimo compromiso antes del inicio oficial de la temporada. Tras medirse al Mallorca, el PSG solo disputará un amistoso más, este sábado frente al Manchester United, antes de afrontar la Supercopa de Europa, donde se medirá al Aston Villa el próximo miércoles 12 de agosto en Salzburgo.
No es la primera vez que el conjunto de Luis Enrique llega con una preparación muy limitada. La campaña pasada también tuvo una pretemporada reducida debido a la disputa del Mundial de Clubes, pero eso no impidió que el equipo completara otro curso sobresaliente, culminado con la conquista de una nueva Liga de Campeones. Ahora, el técnico asturiano vuelve a priorizar el descanso y la puesta a punto de sus internacionales con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al primer gran título de la temporada.
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