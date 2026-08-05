El Mallorca levanta el telón en Son Moix con el PSG como gran invitado

El Real Mallorca vuelve a Son Moix 74 días después para medirse al PSG en el Trofeu Ciutat de Palma (21:00 horas/IB3). La última vez que el conjunto bermellón estuvo ante su afición fue la noche en la que se consumó el descenso. Desde entonces, las cosas han cambiado mucho. Hay un nuevo entrenador, muchas caras nuevas, otras conocidas que se han ido marchando durante el verano, y sobre todo, ha regresado la ilusión a una hinchada que, hace 74 días, lo veía todo negro.

El conjunto de Luis García tratara de quedarse con el Trofeu Ciutat de Palma en casa en lo que será una cita de gala. La tarea será muy complicada, ya que el rival será nada más y nada menos que el vigente bicampeón de Europa, el PSG de Luis Enrique. Un partido que en el club llevan esperando desde hace tiempo, tal y como expresó Alfonso Díaz en la presentación, y en el que no estará Kang In Lee. La disputa de este encuentro fue una de las condiciones que se impuso en el traspaso del surcoreano al club parisino hace tres veranos, pero el jugador fichó hace apenas dos semanas por el Atlético de Madrid.

Tras los dos amistosos de pretemporada que ha disputado el Mallorca en Marbella, con triunfos ante el Al Fateh por 3-0 y la versión B del Al Ittihad por 4-2, este será un duro examen para medir el nivel de los bermellones.

Media hora antes del encuentro, a las 20:30, tendrá lugar la presentación de la plantilla. Los nuevos fichajes (Arnau Tenas, Soumahoro, Alex Sala, Adri Fuentes, Arnau Puigmal y Antoniu Roca) podrán darse a conocer ante la afición, y habrá lugar también para que Luis García pueda dirigirse a los mallorquinistas que acudan hoy al estadio. Más allá del resultado, lo importante será que el Mallorca muestre una buena imagen diez días antes del debut liguero, que será ante el Valladolid el sábado 15.

El conjunto de Luis Enrique, por su parte, llega a la isla para disputar su primer amistoso de la pretemporada. El conjunto parisino regresó a los entrenamientos hace apenas una semana, y muchos de sus jugadores más importantes, como Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes o el capitán Marquinhos, volvieron hace dos días. Otros como Dembélé, Doué o Fabián Ruiz todavía se encuentran de vacaciones. Será un acontecimiento, sin duda, de primer nivel, y para el que se espera que haya lleno en Son Moix.