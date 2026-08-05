Fútbol
El Mallorca cede a Olaizola al Eldense
El canterano, que debutó el curso pasado con el primer equipo, se marcha a un recién ascendido a Segunda en busca de minutos y experiencia
El Real Mallorca ha hecho oficial este miércoles la cesión hasta final de temporada de Javier Olaizola al Eldense, equipo que ha ascendido a Segunda División esta última campaña. El canterano bermellón emprende una nueva aventura lejos de la isla en busca de minutos y regularidad en el fútbol profesional, algo de lo que no iba a gozar este curso en el conjunto mallorquinista al tener a varios jugadores por delante.
Tras debutar la pasada temporada con el primer equipo, el defensor, de 19 años, ha sido uno de los futbolistas del filial que se ha ejercitado esta pretemporada a las órdenes de Luis García. Desde el club, dada su proyección y la necesidad de que acumule minutos para seguir creciendo, han optado por ceder al jugador al conjunto alicantino y no retenerlo en el filial que dirige Pep Lluís Martí, que compite en Segunda RFEF
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