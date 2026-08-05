El Mallorca baila al bicampeón de Europa

El Mallorca se olvidó por un rato que esta temporada jugará en Segunda División. Los bermellones bailaron al bicampeón de Europa en un Ciutat de Palma para el recuerdo. Los goles de Luvumbo, Virgili y Raíllo dieron lustre a una gran actuación coral ante un PSG fuera de forma, aunque eso no le resta mérito a los locales (3-0). Una puesta en escena de este calibre, y ante 17.524 hinchas en las gradas, llena el tanque de la autoestima de un grupo en plena reconstrucción con el arquitecto Luis García Fernández en el banquillo.

Si ya en Marbella dio una grata impresión frente a rivales de menor nivel, lo sucedido este miércoles debe servir para alimentar las esperanzas de que se están haciendo las cosas bien para regresar lo antes posible a Primera.

Sacar conclusiones precipitadas en pretemporada es temerario, pero este equipo tiene la cara y ojos de su entrenador, que no se cansa de repetir que quiere valentía, presión alta e intensidad. Y aunque hubiera delante todo un PSG de Luis Enrique, demostró una personalidad y un coraje que invita al optimismo. Eso sí, lo importante es mantener los pies en el suelo para no llevarse un tortazo en el arranque frente al Valladolid el 15 de agosto.

Mención especial merece Luvumbo, que volvió a evidenciar que se moría de ganas de quedarse tras el descenso. No solo porque en la ncche del miércoles marcara su cuarto gol en tres partidos, sino por lo que aporta desde la banda derecha, convirtiéndose en una amenaza constante para el adversario. Y Virgili, uno de los protagonistas del verano, también habló sobre el terreno de juego, con un sensacional tanto y muchas ganas de lucirse ante el más grande de las dos últimas Champions League.

De menos a más

A los dos minutos Kvaratskhelia estuvo a punto de adelantar a los suyos tras una buena acción, pero Arnau Tenas reaccionó rápido para evitarlo. El Mallorca fue de menos a más, sobre todo cuando se dio cuenta que el rival no mordía. Luvumbo ya avisó de que está con muchas ganas esta temporada con una buena internada por la derecha, aunque su centro se le quedó atrás a Pablo Torre. Daba igual, ya era toda una declaración de intenciones. Eso sí, el gigante francés necesitó muy poco para asustar con un tiro al larguero de Mbaye, que había superado a Lato.

Sin embargo, el que marcó las diferencias vestía de rojo y negro. Luvumbo, tras una buena combinación entre Darder y Virgili, le ganó la espalda a Lucea y, muy escorado, batió la salida de Safonov. Un gran gol que levantó de sus asientos a los espectadores.

El PSG solo aparecía en acciones esporádicas, pero siempre con mucho peligro, como un tiro de Mayulu que despejó Tenas. El Mallorca estaba cómodo y quería más, se gustaba. Hasta que Virgili, siempre en el foco, maravilló a los aficionados. El catalán, que ya había probado fortuna poco antes con un obús desde la frontal, marcó en una muy buena jugada de Darder, que gracias a su fe y presión alta, junto a una pared con Adri, le sirvió el balón en bandeja para que el extremo anotara. «Virgili, quédate», empezó a corear Son Moix de forma espontánea, consciente de que su futuro en la isla no está asegurado. Fueron unos minutos maravillosos en las que el mallorquinismo gozó de lo lindo. Incluso el propio Virgili y Adri, que necesita un gol como el comer, buscaron el tercero antes del descanso.

Luis García introdujo a Alex Sala, Soumahoto, Antoniu Roca y Antonio Sánchez para una segunda parte que no pudo empezar mejor con un sensacional testarazo tras un córner de Raíllo que dejó clavado a Chevalier, que acaba de entrar. Un 3-0 que era ver para creer, pero totalmente merecido. Llegaron más cambios, pero lo cierto es que el Mallorca siguió demostrando que sabía lo que tenía que hacer a pesar de que los nombres ya no eran los mismos, y eso es una muy buena noticia.

El ritmo bajó sustancialmente, pero es que tampoco hacía falta elevarlo mucho más, quizá por el resultado tan claro y, por supuesto, por el bochorno que se soportaba en el estadio, con una temperatura que rondaba los 30 grados con un nivel de humedad alto.

Antonio Sánchez quiso lucirse con un obús que se marchó fuera por poco. Luis García reclamaba a los suyos mover el balón y buscar los espacios, mientras que Luis Enrique estaba resignado, consciente de que sus pupilos no tenían más gasolina en su primer amistoso del verano y en la antesala de la Supercopa de Europa. Ya no hubo para más y el Ciutat de Palma se quedó en casa.

Ficha técnica

MALLORCA: Arnau Tenas, Calatayud, Valjent, Raíllo, Lato, Morlanes, Darder, Pablo Torre, Virgili, Luvumbo y Torre. También jugaron Sala, Roca, Soumahoro, Antonio Sánchez, Mateu Jaume, Abdón, Cuéllar,Orejuela, Doménech, Jandro García y David López.

PSG: Safonov, Bloy, Zabarnyl, Koukaba, Lucea, Beraldo, Mayulu, Dro, Mbaye, Kvaratskhelia y Ndjantou. También jugaron Chevalier, Idder, Ayari, Pacho, Bourdin, Abo El Nay, Fanne-Frame y Meite.

GOLES: 1-0: Luvumbo (min.20); 2-0: Virgili (min.39);3-0: Raíllo (min.50).

ÁRBITRO: Víctor García Verdura (C.Catalán)

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