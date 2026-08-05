Luis García reclama el apoyo de Son Moix para lograr el ascenso a Primera División

El Mallorca de Luis García Fernández se ha presentado oficialmente ante su afición en Son Moix. El Trofeu Ciutat de Palma, la cita habitual del mallorquinismo en agosto, ha servido para que jugadores y seguidores se reencuentren tras el traumático descenso a Segunda División. Una presentación que ha contado como gran novedad que los futbolistas han bajado al terreno de juego desde la grada, mezclados con los seguidores, y no desde el túnel de vestuarios.

Y es que había expectación por ver cómo recibía Son Moix a los suyos. Habían pasado ya prácticamente dos meses y medio desde que, ante el Oviedo, el conjunto bermellón consumara el descenso a Segunda División. Un periodo muy largo en el que se han vivido sentimientos de todo tipo entre el mallorquinismo: frustración, enfado, tristeza y, en menor medida, ilusión por los nuevos nombres que han llegado a la plantilla que dirige Luis García Fernández.

Con un fuerte calor que, a medida que fue cayendo el sol, dio cierto respiro a los aficionados, a partir de las 19:30 horas el desfile de seguidores fue continuo en las gradas de Son Moix. Los que sí se han hecho notar por sus colores desde el inicio han sido aficionados del PSG y turistas que no han querido desaprovechar la oportunidad de ver en directo —aunque fuera una versión poco reconocible por la enorme cantidad de bajas— al doble campeón de la Champions League.

El conjunto parisino, que ha disputado ante el Mallorca su primer amistoso de pretemporada, cuenta con una gran masa social en todo el mundo y los seguidores que se encuentran en la isla no querían perder la oportunidad de ver a futbolistas como Khvicha Kvaratskhelia, Willian Pacho, Illia Zabarnyi, Beraldo, Safonov o Mayulu.

Con la presentación prevista para las 20:30 horas, los porteros, con Arnau Tenas a la cabeza, fueron los primeros en saltar al campo entre tímidos aplausos cerca de las 19:45. Quince minutos más tarde fue el turno de los futbolistas, con un once reconocible y con Jan Virgili, cuyo futuro en el club es una incógnita ante los cantos de sirena de equipos europeos, presente en el once.

Como viene siendo habitual en los últimos años, las ‘colles de dimonis’ hicieron acto de presencia en el campo, aportando color y calor a la grada. Con Jaume Colombàs como maestro de ceremonias, y con algunos minutos de retraso, la presentación dio comienzo. Y lo hizo con una novedad poco habitual: los jugadores, en vez de salir desde el túnel de vestuarios, lo hicieron desde distintos puntos de la grada. Los porteros desde la Tribuna Oeste, los defensas desde el Fondo Norte, los mediocentros desde la Tribuna Este y los delanteros desde el Fondo Sur. Una sorpresa para los seguidores cuya localidad estaba cerca de ellos, especialmente para los más pequeños, que no dudaban en chocar los cinco o pedir una foto a los futbolistas.

Luis García, el primero en pisar el césped, recibió una gran ovación en su estreno en Son Moix como nuevo entrenador del Mallorca. Antonio Raíllo, como cada año, fue uno de los más ovacionados, al igual que Martin Valjent. No ocurrió así con Johan Mojica, que recibió más silbidos que aplausos. El colombiano, que no se vistió de corto, tiene las puertas abiertas para abandonar el club si llega una oferta interesante.

Los mallorquines de la plantilla como Mateu Jaume, Sergi Darder o Abdón Prats también fueron de los más aplaudidos. Aunque la gran incógnita era cómo recibiría Son Moix a Virgili. Todo el mundo en el club quiere que se quede y el estadio le dedicó una sonora ovación cuando su nombre fue anunciado por megafonía. Luvumbo, que ha puesto mucho de su parte para regresar al Mallorca, también recibió una cálida ovación por parte de los seguidores bermellones.

Luis García, una vez presentados los futbolistas, dedicó unas palabras a la afición, poniendo énfasis en que es clave para conseguir el ascenso a Primera División: “Bona tarda. Tenemos por delante una temporada muy exigente e ilusionante. Creo que vosotros sois parte fundamental. Sin vosotros no vamos a poder conseguir los objetivos. Os puedo garantizar que nos hemos encontrado un gran grupo, gente profesional, con ganas de mejorar, con ilusión y responsable, muy preparada para afrontar este gran reto. Va a ser difícil, pero si estamos juntos sé que somos capaces de conseguirlo. Espero que disfrutéis de la temporada. Y repito: os vamos a necesitar. Amunt Mallorca”.

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Falta mucho todavía para dar por cerrada la plantilla, pero queda apenas una semana y media para comenzar la Liga ante el Valladolid. Y el objetivo no puede ser otro que el ascenso a Primera División.