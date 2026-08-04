El Mallorca agita su defensa: Olaizola se acerca al Eldense y David López podría hacer las maletas

Javier Olaizola está a punto de tener un nuevo equipo. El canterano tiene un acuerdo con el Eldense, según informa la Cope, y saldrá cedido en las próximas horas. De hecho, el jugador no se ha entrenado esta mañana en Son Bibiloni con motivo de su salida.

Tras debutar la temporada pasada con el primer equipo, el defensor, de 19 años, ha sido uno de los futbolistas del filial que se ha ejercitado esta pretemporada a las órdenes de Luis García. Desde el club, dada su proyección y la necesidad de que coja minutos para crecer, han optado por ceder al jugador y no retenerle en el filial jugando en Segunda RFEF. El Eldense, también en Segunda División como el Mallorca, será su destino.

Otro central que podría salir es David López. El defensa tan solo jugó la segunda parte del partido ante el Al Fateh en los dos amistosos del stage en Marbella., mientras que Abou Soumahoro, su nuevo competidor en la zaga, tuvo minutos en ambos encuentros. La llegada del francés podría suponer menos protagonismo para el canterano, que estaría buscando una salida. En la segunda vuelta de la pasada temporada, tanto con Arrasate con Demichelis, David gozó de muchas oportunidades y mostró un gran rendimiento, aunque este se vio empañado con su error en el Ciutat de València.

En esta tesitura, el Mallorca tendría que buscar otro central, ya que con las salidas de Olaizola y David López el equipo se quedaría con tan solo tres efectivos en el centro de la zaga (Antonio Raíllo, Martin Valjent y Soumahoro).