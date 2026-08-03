Samu Costa llega a Lisboa para firmar por el Al Nassr

Samu Costa ya está en Lisboa para firmar por el Al Nassr. El centrocampista portugués ha sido captado esta tarde llegando al aeropuerto de la capital portuguesa, donde se incorporará a la disciplina del club de Riad, que se encuentra allí realizando la pretemporada. Alfonso Díaz ya había adelantado esta mañana en la presentación del Trofeu Ciutat de Palma que las negociaciones estaban "muy avanzadas" después de que la operación se encallara durante unos días.

El conjunto saudí tenía todo acordado con el jugador y el Mallorca, pero necesitaba la autorización de la Saudi Pro League para efectuar la operación debido a que tenía deudas por saldar. El comité de supervisión financiera ha dado luz verde este lunes a los nuevos fichajes y Samu Costa se podrá incorporar, finalmente, al equipo de su compatriota Cristiano Ronaldo.

El traspaso se cerrará por 22 millones de euros, una cantidad que convertirá la salida del luso en la mayor venta de la historia del Mallorca junto a la de Kang In Lee al PSG hace tres veranos. El internacional portugués pondrá fin a una etapa de tres temporadas en Son Moix tras consolidarse como una de las piezas más importantes del centro del campo bermellón y despertar el interés de varios clubes durante este mercado estival.

El Al Nassr no fue el único equipo que se lanzó a por él. El RB Leipzig de Martín Demichelis también se interesó por su situación, aunque finalmente fue el conjunto saudí el que logró alcanzar un acuerdo con el Mallorca y convencer al futbolista para emprender una nueva etapa en la Saudi Pro League

Cabe recordar que el Almería conserva un 20% de la plusvalía que obtenga el Mallorca por Samu Costa, por quien desembolsó tres millones de euros más el traspaso de Baba. En caso de cerrarse la operación por 22 millones de euros, la entidad bermellona ingresará 18,2 millones.