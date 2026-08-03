Nadie quiere perderse al PSG: el Mallorca agota las entradas para recibir al campeón de Europa

El Mallorca ya no está en Primera División, pero la expectación que ha despertado su amistoso frente al PSG, que se disputará el próximo miércoles en el Trofeu Ciutat de Palma, tiene la dimensión de las grandes noches de Son Moix. La visita del vigente bicampeón de Europa ha generado un ambiente propio de un partido ante el Real Madrid o el Barcelona, hasta el punto de que las entradas se agotaron a principios de esta misma semana.

Y es que nadie quiere perderse la presencia del conjunto dirigido por Luis Enrique, que afrontará este compromiso apenas una semana antes de enfrentarse al Aston Villa en la final de la Supercopa de Europa. Una oportunidad única para ver de cerca a uno de los mejores equipos del mundo y a buena parte de las estrellas que dominan el fútbol europeo.

Está por ver si el estadio presenta un lleno absoluto, algo que dependerá de la asistencia de los socios del Mallorca. Por el momento, el club cuenta con más de 19.500 abonados en Segunda División, lo que significa que para el duelo frente al conjunto parisino se han vendido más de 5.000 entradas. Los precios, situados entre 35 y 50 euros, también han contribuido a que muchos aficionados no quieran dejar escapar una cita que difícilmente se repetirá a corto plazo.

El PSG es, probablemente, el rival de mayor prestigio que visita Son Moix para disputar el Trofeu Ciutat de Palma en las dos últimas décadas. La celebración de este amistoso formaba parte del acuerdo alcanzado en el verano de 2023 con el traspaso de Kang In Lee al conjunto francés por 22 millones de euros. Por cuestiones de calendario y otros condicionantes, el encuentro ha tardado tres años en hacerse realidad y, además, llegará sin el gran protagonista de aquella operación. El internacional surcoreano fue traspasado recientemente al Atlético de Madrid y no regresará a Palma con la camiseta parisina.

Quien sí tendrá la oportunidad de medirse a su antiguo equipo será Arnau Tenas. El guardameta catalán llegó al PSG en 2023 procedente del Barcelona, aunque la falta de protagonismo en París provocó su salida el pasado verano rumbo al Villarreal, que pagó 2,5 millones de euros por su fichaje. Este verano ha recalado cedido en el Mallorca y vivirá un reencuentro muy especial apenas unas semanas después de aterrizar en la isla.

Para el conjunto bermellón, el choque supondrá una prueba de máximo nivel a solo diez días del estreno liguero frente al Valladolid. Después de dos amistosos ante rivales de menor entidad, el equipo tendrá la oportunidad de medir su verdadero estado de forma frente al vigente campeón de la Champions League. Más allá del resultado, el objetivo será ofrecer una buena imagen ante una Son Moix que apunta a presentar un ambiente de gala y que vivirá una de las noches más atractivas de los últimos años.