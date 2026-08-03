Cádiz, Oviedo y Las Palmas se interesan por Antonio Sánchez

El mercado del Real Mallorca está lejos de darse por cerrado. La dirección deportiva continúa trabajando tanto en posibles incorporaciones como en el capítulo de salidas, donde todavía pueden producirse movimientos inesperados antes del cierre de la ventana estival. Uno de los nombres que ha ganado fuerza en las últimas horas es el de Antonio Sánchez, un futbolista que podría poner fin a una larga etapa en el club si llega una oferta que convenza a todas las partes. Según ha informado el periodista Ángel García, Cádiz, Real Oviedo y Las Palmas siguen de cerca la situación del centrocampista mallorquín.

La posibilidad de una salida responde, sobre todo, a la necesidad del jugador de recuperar protagonismo. A sus 29 años, Antonio quiere volver a sentirse importante sobre el terreno de juego, algo que no tiene garantizado en el Mallorca. La competencia en la medular, con futbolistas como Sergi Darder, Pablo Torre y Manu Morlanes, a los que este verano se ha sumado Alex Sala, le hace más difícil las opciones de tener la continuidad que busca. La pasada temporada, tan solo fue titular en nueve encuentros y disputó un total de 1.061 minutos en Liga.

Con varias semanas de mercado todavía por delante, el futuro del palmesano sigue abierto y no se descarta que acabe abandonando Son Moix en busca de un destino donde pueda volver a tener el protagonismo que desea.