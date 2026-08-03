Alfonso Díaz, en la presentación del Trofeu Ciutat de Palma: "Las negociaciones por Samu Costa están avanzando"

Alfonso Díaz reconoce que la venta de Samu Costa al Al Nassr está en su recta final: “Las negociaciones están avanzando. Cuando sepamos cosas os diremos. La dirección deportiva está trabajando en ello y el tema está avanzado”, ha declarado este lunes el CEO Corporativo del Mallorca durante la presentación de la 48ª edición del Trofeu Ciutat de Palma, que enfrentará al conjunto bermellón con el PSG y servirá también para conmemorar el 150 aniversario de Estrella Damm.

Después de que la operación se encallara durante unos días a la espera de que el Al Nassr recibiera la autorización de la Saudi Pro League para cerrar el fichaje, este lunes se ha podido ver a Samu Costa en el aeropuerto rumbo a Portugal, donde el conjunto saudí está realizando la pretemporada. Todo hace indicar que el acuerdo quedará cerrado en las próximas horas.

De esta manera, el internacional portugués no estará en la presentación del equipo este miércoles frente al PSG. Los bermellones reciben en Son Moix, a partir de las 21:00 horas, al vigente campeón de Europa. Una cita que, tal y como ha reconocido Alfonso Díaz, el club llevaba tiempo esperando: “Estamos con ganas de que haya fútbol, de volver a Son Moix y que el equipo esté en casa. Llevábamos unos cuantos años esperando este partido. Tenía que ocurrir, pero por unas cosas y por otras no ha podido ser hasta ahora. Va a ser un buen partido, de mucho nivel y contra un gran equipo. Hoy en día son los números uno. Ojalá que la afición disfrute y el equipo también. Ojalá podamos ganar, queremos quedarnos el Trofeu Ciutat de Palma en casa”.

El dirigente también ha puesto en valor la respuesta del mallorquinismo y ha destacado el récord de abonados que está alcanzando el club en Segunda División, con más de 19.500 socios y la previsión de superar muy pronto la barrera de los 20.000. “El descenso ha sido difícil para todos, fundamentalmente para la afición. Pero en el club hemos trabajado mucho para que en esta campaña pudiésemos recuperar los números de campañas anteriores y se han superado. Estos años, poco a poco, se ha ido generando una gran masa social. Llegar a 19.500, y a 20.000 que vamos a llegar, es un éxito, sobre todo de la afición. Es un hito histórico en la Segunda División y estamos muy orgullosos de que tanta gente quiera estar y siga apoyando al equipo”.

El acto, celebrado en la Sala de Plens de l'Ajuntament de Palma, ha contado con la participación del último fichaje bermellón, Arnau Tenas, que se medirá a su exequipo. “Siempre he pensado que, en el fútbol, una de las partes más importantes que quedan son las amistades, y en París hice muchas. Estuve allí dos temporadas y, por suerte, hice muchos amigos. Con muchas ganas de verlos y, si podemos ganar, mejor”, ha manifestado el portero catalán.

También han estado presentes Albert Salas, director de Asuntos Corporativos del club; Javi Bonet, teniente de alcalde del Ajuntament de Palma; David Salom, director general de Deportes del Ajuntament de Palma; Pedro de Juan, representante de Estrella Damm; y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, que ha asegurado que la llegada del PSG a la isla supone “un acontecimiento deportivo de primer nivel”. Además, ha recordado que la cita tendrá otro componente especial con el regreso de Rafel Pol, natural de Campanet y actual entrenador asistente de Luis Enrique.