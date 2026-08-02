Samu Costa y Mojica regresan a los entrenamientos del Mallorca con su futuro sin resolverse

Se acabaron las vacaciones para Samu Costa y Johan Mojica. Ambos regresan este lunes a la disciplina del Mallorca tras la disputa del Mundial, en el que tanto Portugal como Colombia quedaron fuera en los octavos de final, y se pondrán a las órdenes de Luis García a tan solo doce días de que comience el campeonato.

La situación del luso parece resuelta hace ya unas semanas, pero su venta sigue sin ser oficial. Su traspaso al Al Nassr, cifrado en 22 millones de euros, está completamente cerrado y únicamente queda pendiente la autorización de la Saudi Pro League para que el club de Riad pueda acometer el fichaje del centrocampista portugués.

La negociación entre ambas entidades quedó sellada hace días y el futbolista también dio el visto bueno a su salida rumbo a Arabia Saudí. De esta forma, el desenlace de la operación ya no depende ni del Mallorca ni del propio jugador, sino de que el Al Nassr reciba el permiso necesario para completar el último trámite y anunciar la incorporación. Esta demora provoca que Samu tenga que volver a vestirse de corto para entrenar en Son Bibiloni, algo que parecía que ya no iba a suceder.

El que sí podría quedarse es Mojica. El lateral colombiano, al que todavía le resta un año de contrato con el club bermellón, continúa sin resolver su futuro y, a día de hoy, su continuidad en Son Moix cobra cada vez más fuerza. Con el mercado entrando en su fase decisiva y sin ofertas por el internacional cafetero, el escenario de que inicie la temporada a las órdenes de Luis García es cada vez más probable.

La intención de la entidad bermellona pasa por dar salida al defensor este verano y recuperar parte de la inversión realizada hace dos temporadas, cuando abonó cerca de 1,5 millones de euros al Villarreal por su incorporación. El Mallorca ha tasado su traspaso en torno a los 600.000 euros, aunque por el momento ningún club ha presentado una propuesta que permita desencallar su salida. Si no hay ningún movimiento, arrancará la temporada como un efectivo más de la plantilla en Segunda División, donde compartiría el lateral izquierdo con Toni Lato.