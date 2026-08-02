La afición del Mallorca responde como nunca en Segunda División con récord de abonados

A pesar del duro golpe que supuso el descenso a Segunda División y de que la rebaja en el precio de los abonos apenas ha alcanzado el 20 % respecto a la pasada temporada, la respuesta del mallorquinismo ha vuelto a estar a la altura. El Mallorca ha alcanzado ya los 19.552 abonados -a falta de que finalice la campaña de altas-, una cifra que supone un récord histórico para el club en la categoría de plata. Hasta ahora, la entidad nunca había superado la barrera de los 13.000 socios en Segunda, por lo que el dato actual representa un crecimiento sin precedentes. Además, esos 19.552 abonados ya convierten la campaña 2026/27 en la cuarta con mayor número de socios de toda la historia del club, únicamente por detrás de las tres últimas temporadas disputadas en Primera División.

No hace tanto, alcanzar estas cifras parecía impensable. De hecho, hasta la temporada 2023/24 el Mallorca jamás había rebasado los 17.000 abonados. Aquel curso rompió por primera vez esa barrera al alcanzar los 20.779, una cifra que siguió aumentando hasta los 22.500 en la campaña 2024/25 y los 23.060 de la pasada temporada. Una evolución que refleja el crecimiento sostenido de la masa social bermellona durante los últimos años, especialmente entre los más jóvenes.

Evolución del número de socios del Mallorca en las últimas 40 temporadas. / RCDM

Es cierto que el descenso ha supuesto la pérdida, por el momento, de más de 3.000 abonados respecto al pasado curso. Sin embargo, el respaldo de la afición sigue siendo notable y confirma que el vínculo entre el Mallorca y su gente va mucho más allá de la categoría en la que compite el equipo.

Y no solo eso. La sensación que ha acompañado a buena parte del mallorquinismo durante el último año y medio ha sido, en muchos momentos, de desgaste e incluso de hartazgo. Son varios los episodios que han ido erosionando la relación entre una parte de la afición y la dirección del club. Desde la polémica gestión de las entradas para la final de la Copa del Rey frente al Athletic en 2024 hasta los altercados que sufrieron centenares de seguidores bermellones desplazados a Arabia Saudí para la Supercopa de España de 2025. A ello se suman cuestiones como la implantación de las zonas VIP en Son Moix, una medida que algunos aficionados consideran un símbolo de una creciente desconexión entre la planta noble y el mallorquinista de toda la vida.

Son situaciones que, por separado, pueden parecer menores, pero que acumuladas han ido alimentando un evidente malestar. Y, aun así, el mallorquinismo ha vuelto a responder. Las últimas incorporaciones realizadas, como la de Arnau Tenas, junto a la continuidad de futbolistas clave como Pablo Torre o Martin Valjent también ha espoleado a muchos que se lo pensaron hasta última hora para renovar. Tras dos semanas de campaña, el club había alcanzado apenas 10.000 socios, y esa cifra es ahora casi el doble. La buena versión que se ha visto de los de Luis García en los dos amistosos de pretemporada también puede haber ayudado a sumar a algunos más para la causa. Y el partido del próximo miércoles ante el PSG en el Trofeu Ciutat de Palma, un encuentro atractivo para cualquier amante al fútbol en la isla, puede suponer también un último pequeño tirón en esta campaña de abonados. Aunque los fichajes, las renovaciones y la buena imagen del equipo han servido de estímulo en las últimas semanas, el descenso, las polémicas y el desgaste institucional no han impedido que el club firme el cuarto mejor registro de abonados de su historia.