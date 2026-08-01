El Mallorca teme un movimiento de última hora por Jan Virgili

El Mallorca estará con la mosca detrás de la oreja hasta el 1 de septiembre a las 00 horas. El club bermellón está haciendo todo lo posible para que Jan Virgili se quede esta temporada en Segunda División, pero tiene un miedo que no desaparecerá hasta el fin del mercado de fichajes. En la planta noble de Son Moix temen que un mal arranque de algunos de los clubes de Primera División, fijado para el 15 y 16 de agosto, eleven su nerviosismo y estén dispuestos a pagar los 12 millones de euros de su cláusula, o en su defecto, presenten una gran oferta por una cantidad similar que seduzca al extremo.

Por eso el propio Pablo Ortells, siempre prudente, tampoco se muestra convencido en sus declaraciones cuando es preguntado por la continuidad del de Vilassar de Mar. “Jan está feliz.Tener un año completo siendo importante, para su progresión va a ser bueno. De momento es jugador del Mallorca, contamos con él y esperamos tenerlo con nosotros. Es un jugador muy importante y queremos que se quede, así se lo hemos transmitido”, dijo a los periodistas el jueves en el Banús Sport Center.

Tras el descenso de los bermellones a Segunda, la cláusula de Jan Virgili pasó de los 30 a los 12 millones de euros. Y eso provoca que el atacante sea un caramelo muy barato para el Barcelona. En caso de querer abordar un posible traspaso, el coste para los del Camp Nou sería inferior, pues mantiene el 40 por ciento de sus derechos federativos después de recibir 3,5 millones procedentes del Mallorca. Así, el precio quedaría en unos 7,2 millones para los azulgranas, que después podrían hacer negocio con él cediéndole o traspasándole. De hecho, ya el pasado 15 de junio se reunieron Deco, director deportivo del Barcelona, y Álvaro Aicua, uno de los agentes del futbolista, contemplando esta opción, pero de momento no se ha producido ninguna reunión más al respecto.

Y a eso es a lo que se agarra el Mallorca, que no para de hacerle muestras de cariño, desde el entrenador, Luis García, pasando por uno de los capitanes, Martin Valjent, y acabando por un recién llegado que es íntimo amigo suyo, Arnau Tenas. "Le he dicho ochenta veces que se quede", ha dicho el portero.

Lo cierto es que en el 'stage' de pretemporada en Marbella, en la que Virgili ha cumplido veinte años, el jugador se ha mostrado muy integrado en el grupo y ha participado en los dos partidos ante el Al Fateh (3-0) y Al Ittihad (4-2) a un ritmo alto. En el Mallorca son optimistas, pero todavía no respirarán tranquilos hasta que se cierre el mercado.